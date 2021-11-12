مصدر بمصر للطيران يوضح سبب عودة رحلة الدمام القاهرة بعد الإقلاع

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صرح مصدر مسؤول بشركة مصر للطيران، أنه بعد إقلاع رحلة الشركة رقم MS2688 المتجهة من الدمام إلى القاهرة، قرر قائد الرحلة العودة مرة أخرى لسبب طارئ.

كان أعلنت مصر للطيران جدول رحلاتها الجمعة، حيث تسير مصر للطيران غدًا الجمعة ١٢ نوفمبر ٨٧ رحلة جوية بمعدل ٦١ رحلة دولية إلى كل من دبي، الكويت، بغداد، لاجوس، كازبلانكا، أبوجا، دوالا، أبوظبي، الدوحة، تونس، لندن، نيويورك، لارناكا، كوبنهاجن، دوسلدورف، مدريد، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، أديس أبابا، واشنطن، بيروت، إربيل، باريس، بروكسل، فيينا، فرانكفورت، بودابيست، كازابلانكا، أبوجا، ميلانو، برلين، إسطنبول، روما، عمّان، أمستردام، ميونيخ، أثينا، موسكو، و٢٠ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وأبوسمبل، و٦ رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات ٨٨٠٣ راكبا.