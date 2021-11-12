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أكد وائل جمعة مدير المنتخب الوطني الأول، أن الثنائي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومحمد النني، لاعب نادي أرسنال، لن يغادرا معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة أنجولا.

وقال وائل جمعة في تصريحات عبر فضائية «etc»: «صلاح والنني لن يغادرا معسكر المنتخب، حتى لو تأهل المنتخب بعد الفوز على أنجولا»، مؤكدًا :«صلاح والنني معنا في المباراة الثانية أمام الجابون».

وتابع : «المنتخب مستمر بجميع العناصر التي بدأ بها في مباراتي أنجولا والجابون، ولم نتحدث عن غياب أي لاعب في حال التأهل بععد اللقاء الأول».

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم.