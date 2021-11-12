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وائل جمعة يوضح حقيقة مغادرة صلاح والنني معسكر بعد مواجهة أنجولا

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وائل جمعة يوضح حقيقة مغادرة صلاح والنني معسكر المنتخب بعد مواجهة أنجولا وائل جمعة يوضح حقيقة مغادرة صلاح والنني معسكر بعد مواجهة أنجولا

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أكد وائل جمعة مدير الوطني الأول، أن الثنائي محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي ومحمد النني، لاعب نادي أرسنال، لن يغادرا معسكر المنتخب الوطني بعد مباراة أنجولا.
وقال وائل جمعة في تصريحات عبر فضائية «etc»: «صلاح والنني لن يغادرا معسكر المنتخب، حتى لو تأهل المنتخب بعد الفوز على أنجولا»، مؤكدًا :«صلاح والنني معنا في المباراة الثانية أمام الجابون».

وتابع : «المنتخب مستمر بجميع العناصر التي بدأ بها في مباراتي أنجولا والجابون، ولم نتحدث عن غياب أي لاعب في حال التأهل بععد اللقاء الأول».

ويلتقي منتخب مع أنجولا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات .

المصرى اليوم

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