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قال فتحي مبروك مدرب الأهلي السابق، إن حسام البدري المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، تعرض للظلم في تجربته مع الفراعنة.

وأضاف مبروك في تصريحات تليفزيونية :«كيروش وجهازه الفني جاء في توقيت جيد جدًا، ولكني لم أكن مع هذا التغيير، أنا دائمًا مع المدرب المصري، وكانت نتائجة جيدة».

وأضاف: «حسام البدري اتظلم مع المنتخب في الفترة الماضية، فلم يكن هناك معسكرات أو مباريات ودية».

وتابع: «الجهاز الفني الحالي بقيادة كيروش، به خبرات كبيرة بالكرة المصرية، فهم على دراية كبيرة بكل الامور بالكرة المصرية، فهم اعطوة التشكيلة السليمة وخارطة الطريق لكي يسير على الطريق الصحيح».

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، مساء اليوم الجمعة، بالجولة الخامسة، ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر ٢٠٢٢.