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موسيماني يطيح بنجم الأهلي في يناير المقبل

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موسيماني يطيح بنجم الأهلي في يناير المقبل موسيماني يطيح بنجم الأهلي في يناير المقبل

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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن رامي ربيعة مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي تلقى ثلاثة عروض من إنبي والمقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، للانتقال لأحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خاصة عقب خروجه من حسابات المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني خلال الفترة الماضية.
وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية: «مصدر مسؤول في الأهلى كشف أن موسيماني رفع تقرير إلى لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح يطالب فيها بتسويق ربيعة لعدم الحاجة الفنية له، وأنه لن يكون له دور مع الجنوب أفريقي خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «بحسب مصدر مقرب من رامي ربيعة فإن اللاعب قريب من الانضمام للمقاولون العرب، في يناير المقبل، خاصة أن اللاعب كان قريبا من الانضمام لذئاب الجبل في يناير الماضي، قبل إغلاق باب القيد في ذلك الوقت».

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