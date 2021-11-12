رضا عبدالعال: كيروش مالوش بصمة والمنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك، أن المنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقال عبدالعال في تصريحات «البريمو»: «منتخب أنجولا الأفضل بعد المنتخب الوطني، ويقدم أداء مميز للغاية ويملك لاعبين أصحاب مهارات فنية رائعة، وستخوض اللقاء أمام مصر من أجل تحقيق الفوز، وهذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار».

وأضاف: «أى مدير فني كان سيتولى تدريب منتخب مصر سيحقق الفوز على ليبيا، وكيروش لم يضع بصماته مع المنتخب الوطني ولم يقنعني على الإطلاق».