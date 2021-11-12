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رضا عبدالعال: كيروش مالوش بصمة والمنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا

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رضا عبدالعال: كيروش مالوش بصمة والمنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا رضا عبدالعال: كيروش مالوش بصمة والمنتخب الوطني سيتعادل مع أنجولا

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أكد رضا عبدالعال نجم الأهلى والزمالك، أن الوطني سيتعادل مع أنجولا في المباراة المقرر لها اليوم الجمعة ، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وقال عبدالعال في تصريحات «البريمو»: «منتخب أنجولا الأفضل بعد المنتخب الوطني، ويقدم أداء مميز للغاية ويملك لاعبين أصحاب مهارات فنية رائعة، وستخوض اللقاء أمام من أجل تحقيق الفوز، وهذا الأمر يجب وضعه في الاعتبار».
وأضاف: «أى مدير فني كان سيتولى تدريب منتخب مصر سيحقق الفوز على ليبيا، وكيروش لم يضع بصماته مع المنتخب الوطني ولم يقنعني على الإطلاق».

المصرى اليوم

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