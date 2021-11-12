أخبار عاجلة

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى -
نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟ -
أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية -
جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الأوليمبي يستدعي ثمانية لاعبين من لمعسكر الأحد

Print
المنتخب الأوليمبي يستدعي ثمانية لاعبين من الزمالك لمعسكر الأحد الأوليمبي يستدعي ثمانية لاعبين من لمعسكر الأحد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تلقى نادي ، خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يخطره باستدعاء ثمانية لاعبين من فريق كرة القدم مواليد ٢٠٠١، للانضمام لمعسكر الإعداد الثاني للمنتخب الأولمبي الخاص بهذه الفئة من المواليد، بقيادة شوقي غريب المدير الفني.

ومن المقرر أن ينطلق هذا المعسكر بداية من الأحد ١٤ نوفمبر وحتى الثلاثاء ١٦ من الشهر ذاته.

وضمت قائمة اللاعبين من الزمالك كلا من:
حارس المرمى محمد جميل نديم، والمدافعان محمد محمود عوض ومحمد طارق، والظهير الأيمن رضا محمد «العميد»، ولاعبي الوسط مصطفى طارق مصطفى، محمد محمد عبدالعال «حفني»، إبراهيم محمد، ومحمد حسام الدين «بيسو».

ويستعد الأولمبي للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا للمنتخبات الأولمبية المقرر إقامتها الشهر المقبل في ليبيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

إعلامي: الزمالك يكرر سيناريو رمضان صبحي مع بن شرقي

مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك

مفاجآت في التشكيل المتوقع للإسماعيلي أمام الزمالك