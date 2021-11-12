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بسبب خلافات الجيرة .. مقتل عامل على يد عاطل في الإسكندرية

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بسبب خلافات الجيرة .. مقتل عامل على يد عاطل في الإسكندرية بسبب خلافات الجيرة .. مقتل عامل على يد عاطل في الإسكندرية

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لقى عامل مقتله طعنا بسكين على يد عاطل بمنطقة المندرة شرق الاسكندرية، فيما توصلت التحريات المبدئية للشرطة أن خلافات الجيرة السبب.

تلقي اللواء محمود أبوعمره مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة ثالث المنتزه، يفيد تلقيهم بلاغا من مستشفى ابى قير العام بوصول «محمد .م» عامل إلى وبه جرح طعنى بالبطن وتوفى.

على الفور انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وباجراء التحريات اللازمة تم العثور على جثة «محمد .م» وبمناظرتها تبين إصابتها بجرح طعنى بالبطن .

وبسؤال أهلية المجنى عليه اتهموا عاطل يدعى «إبراهيم .ف» بالتربص بالمجنى عليه وطعنه بسلاح أبيض سكين.

وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات سابقة بين أهلية الطرفين بسبب الجيرة، وسبق الصلح بينهم إلا أن المتهم عزم النية على التخلص من المجنى عليه رغم إتمام الصلح بين الطرفين، حيث انتظر خروج المجنى للتوجه إلى عمله فطعنه بسكين بطعنة نافذة في البطن، ما أدى لوفاته.

جرى ضبط المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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