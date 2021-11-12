نادين نسيب نجيم عن طلاقها : أنا وولادي هنعيش سعداء غصب عن الكل

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تحدثت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن تجربة الطلاق لأول مرة، قائلة إنها حاربت عند طلاقها من زوجها ووالد أطفالها من أجل أبناءها، ولم تتأثر بمخاوف تتعلق بشهرتها أو ما قد يحدث لها لمجرد أن تحتفظ بأطفالها معها، مشيرة إلى أن بعض الآباء عند الانفصال يضغطون على الزوجات بسلاح الأطفال ويخترعوا قصص وروايات عشان بس يكسر أمومتها«.

وتابعت «نادين»: «لم أخشى على شهرتي ولم يهمني تأثير ذلك على شهرتي .. لأنها لو دامت لغيري ما كنت بقيت مشهورة».

وأشارت نادين نسيب نجيم خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي» : «أحترم ولادي .. وهم بس يكبروا .. أنا التزمت الصمت احتراما ليهم .. وسكت عن حقي، وعن الحقيقة بس عشانهم .. وهذا مافعلته منذ الطلاق .. بشوف أطفال ده يروح هنا وده بروح هنا حسب سنهم وكإنهم بطاطا بتوزع بطاطا .. فيه ولد يقدر يعيش من غير أمه وحنانها«.

وتابعت : «لو لسه واقفة على رجلي عشان ولادي .. أنا فعلا واجهت ووقفت وصمدت بسببهم .. واللي بيحاربوني أشخاص ضعاف لأن القوي ما بيحارب».

وأضافت :«أنا أقدر اطلع واكشف حاجات وأقول الحقيقة بس سكت عشان بحترم ولادي هاڤن وچيوڤاني، وبتمنى ربنا يخليهم لي ومابدي لا سيرتي ولاسيرتهم تكون على كل لسان .. وآخر همي أرد على الشائعات وكل شئ موجود بالمحكمة وعند المحامي .. آخر همي أطلع أحكي ايه حصل والسبب ايه، أو أشوه سمعة غيري .. وهذا احتراما لولادي».