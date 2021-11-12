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سمير كمونة : كيروش محظوظ .. وهذه أسباب رحيل حسام البدري

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سمير كمونة : كيروش محظوظ .. وهذه أسباب رحيل حسام البدري سمير كمونة : كيروش محظوظ .. وهذه أسباب رحيل حسام البدري

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قال سمير كمونة نجم منتخب السابق، إنه يثق في قدرة الفراعنة على تحقيق الفوز بمباراة أنجولا التي ستقام غدا الجمعة بتصفيات .

وأضاف سمير كمونة خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة «صدى البلد»، إن منتخب مصر يضم بين صفوفه لاعبين مميزين، وهو ما يرجح من كفتهم أمام أنجولا في مباراة الغد.

وتابع: «كارلوس كيروش، له استراتيجية خاصة، فقد استبعد الثنائي مجدي أفشة ومحمد شريف، في التجمع الأخير، ولكنهم نجحوا في إثبات جدراتهم في الانضمام لمنتخب مصر».

وأكمل:«حسام البدري رحل بسبب الغضب الجماهيري من الأداء وليس النتائج، وكارلوس كيروش، صاحب شخصية قوية، ولايهتم بالنقد بسبب اختياراته، بل يهتم فقد بالأداء والنتائج».

وأكد: «كارلوس كيروش محظوظ بوجود نجوم عالميين بصفوف الفراعنة ودوري قوي هو الأفضل في القارة الإفريقية».

المصرى اليوم

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