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أستاذ ينصح بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

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أستاذ اقتصاد ينصح الحكومة بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية أستاذ ينصح بعدم التراجع عن تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية

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قال الدكتور إيهاب الدسوقى أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات، إنه يؤيد تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، على أرباح المتعاملين بالبورصة، وفق القواعد والضوابط التي أقرتها ، مضيفا أن رافضي تلك الضريبة لهم مصالح خاصة أو شخصية، وصوتهم عال.

وأكد الدسوقي خلال ندوة أقيمت بجمعية الاقتصاد والتشريعات السياسي، تحت عنوان (الاقتصاد المصرى إلى أين؟)، أنه ليس من المعقول أن يدفع الصانع والزارع ضرائب ولا يدفع المضارب، خاصة أن الضريبة لا تطبق إلا في حال تحقق ربح وتسمح بترحيل الخسائر، وانتهى الدسوقى إلى القول أنه ينصح الحكومة بعدم التراجع في هذا الأمر.

وأوضح الدسوقى أيضا أنه مع تطبيق الضريبة التصاعدية وبالشكل الذي نص عليه الدستور.

شارك في الندوة الدكتورة نهال المغربل أستاذ الاقتصاد وعضو مجلس الشيوخ، وأدارها سعيد عبدالخالق عضو مجلس إدارة الجمعية، ومسؤول الموسم الثقافى.

المصرى اليوم

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