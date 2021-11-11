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نواب رئيس جامعة عين شمس يتفقدون الصوبة الزراعية بكلية الزراعة

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نواب رئيس جامعة عين شمس يتفقدون الصوبة الزراعية بكلية الزراعة نواب رئيس جامعة عين شمس يتفقدون الصوبة الزراعية بكلية الزراعة

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قام اليوم د. أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث ود. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجولة تفقدية بكلية الزراعة جامعة عين شمس، بحضور د. أحمد جلال عميد الكلية.

تفقد النواب، الصوبة الزراعية المنشأة حديثاً بالكلية والمقامة على أحدث النظم العالمية وباقي الصوب بالكلية بالإضافة لزيارة مزارع الخضر والزينة والثروة السمكية وحضانات الأسماك ومعمل الميكروبيولوجي وصالة علوم الأغذية المطورة حديثاً ونادي أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

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