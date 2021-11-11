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ارتفعت 14 جنيهًا.. الذهب اليوم فى

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ارتفعت 14 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم فى مصر ارتفعت 14 جنيهًا.. الذهب اليوم فى

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ارتفع سعر الذهب اليوم في في ختام التعاملات مساء اليوم الخميس 11-11-2021 بشكل كبير بالتزامن مع الارتفاع العالمي في سعر الذهب عالميا في الوقت الذهب هبط فيه الأمريكي.

وارتفع سعر الذهب عالميًا عالميًا في اليوم حوالي الساعة العاشرة مساءًا بنسبة كبيرة، وهو ما أدي إلى وجود ارتفاع كبير في أسعار الذهب في مصر، بالتزامن مع الإرتفاع العالمي في .

ووصل الارتفاع في سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 14 جنيهًا مساء اليوم عن السعر الصباحي.

ويقدم موقع المصرى اليوم لقرائه يوميًا خدمة أسعار الذهب في مصر وعالميًا أيضًا، ويحرص على عرض التحديثات التي تطرأ على الذهب في حينه، للوفاء بالتزاماته بتقديم كل ما هو حديث من أخبار تلبي طلباتهم.

على الارتفاع الذي حققته مساء الخميس، بعدما ارتفعت بقيم تتراوح مابين 8 إلى 16 جنيها في الجرام الواحد، وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر،800 جنيهًا للجرام، ويتوقع الخبراء مواصلة الذهب موجة الارتفاع خلال الفترة القادمة .

يهتم قطاع كبير من المصريين بأخبار الذهب بعرض الشراء للاحتفاظ به كمخزن للقيمة، وملاذ آمن لحفظ قيمة الأموال، بينما يهتم آخرين بشراء الذهب بغرض تقديمه هدايا أو تقديمه في الشبكة وحفلات الزفاف والخطوبة والأعياد والمناسبات مثل عيد الأم.

ويعتبر الذهب عيار 21 هو الأكثر شعبية في مصر الإطلاق، وخصوصًا في خارج القاهرة والإسكندرية، ويحتل الذهب عيار 18 المكانة الثانية في الشعبية بعد الذهب عيار 21 وينتشر بشكل أكبر في القاهرة والإسكندرية.

أسعار الذهب عيار 24 في مصر اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا مساء اليوم من 914 جنيهًا في الصباح إلى 928 جنيهًا بفارق 14 جنيهًا عن التعاملات الصباحية.

ويشتهر الذهب عيار 24 ويكثر الإقبال عليه في دول الخليج، ويعتبر هذا النوع الأقل شعبية في مصر.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 قيراطًا مساء اليوم 812 جنيهًا اليوم بارتفاع يصل 12 جنيهًا على السعر الصباحي البالغ 800 جنيه.

أسعار جرام الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر

بلغ سعر الذهب عيار 18 قيراطًا في مصر اليوم في ختام التعاملات إلى 696 جنيهًا في حين كان السعر في الصباح يصل إلى 685 جنيهًا بارتفاع قدره 11 جنيهًا عن السعر الصباحي.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر :

ارتفع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم في مصر إلى 6496 جنيهًا في مساء اليوم الخميس.

وتختلف أسعار الذهب في مصر من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر، وتعتبر تلك الأسعار بدون مصنعية، وتتراوح مصنعية الذهب بين 7% و10%.

أسعار الذهب اليوم عالميا

ارتفعت أسعار الذهب عالميا، مساء اليوم إلى قرب 1% عن السعر الافتتاحي، بسبب مخاوف التضخم، التي أدت إلى انخفاض سعر الدولار الأمريكي.

وبلغ سعر الذهب اليوم للتعاملات الفورية في البورصات العالمية حوالي الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر 1861.96 دولار، في حين كان الإغلاق السابق 1849.53 دولار والمدي اليومي يتراوح بين 1842.99 و1865.97 دولار.

وبلغ سعر الذهب اليوم للعقود الأجلة في البورصات العالمية حوالي الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر 1864.35 دولار، في حين كان الإغلاق السابق 1848.30 دولار والمدي اليومي يتراوح بين 1845.10 و1868.65 دولار.

وتشهد أسعار الذهب في تلك الفترة ارتفاعًا في الأسعار بسبب مخاوف التضخم في الإقتصاد الأمريكي، وتوجه الفيدرالي الأمريكي لتثبيت أسعار الفائدة.

وعلق تقرير صادر عن وكالة رويترز للأنباء على ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس، بأنه يتقترب من أعلى مستوى له خلال 5 شهور، وأن الزيادة الكبيرة في التضخم الأمريكي دفعت المستثمرين إلى طلب الأمان في شراء المعادن النفيسة.

وأشار التقرير ألي أن سياسات التيسير النقدي التي تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي في أمريكا خلال جائحة كورونا دفعت أسعار الذهب إلى مستويات ارتفاع جديدة مرتفعة.

وأضاف التقرير أن أي رفع لأسعار الفائدة لمحاولة تخفيف التضخم يمكن أن يضغط على أسعار الذهب باعتبار أنه سيرفع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

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