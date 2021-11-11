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قامت لجنة الانضباط السعودية باستدعاء الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي السعودي الحالي ونادي الزمالك السابق وذلك بسبب شكوى نادي الهلال.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى بعد مباراته مع الأهلي جدة بسبب شاركة النقاز في مباراة الفريقين؛ مستندًا إلى المادة 29 من لائحة الاحتراف، التي تؤكد عدم جواز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين من قبل الاتحاد، فيما يُستثنى اللاعب الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل، ويمكن تسجيله خارج فترة التسجيل المذكورة.

ولم تصدر اللجنة حتى الآن قرارًا حيث من المقرر أن تنتهي من سماع أقوال الأطراف وفي مقدمتهم الأهلي واللاعب وتجميع الوثائق قبل صدور الأحكام.

ويمتلك الدولي التونسي حمدي النقاز سجلًا حافلًا مع المنتخب الوطني وعدد من الأندية يأتي في مقدمتها الزمالك والترجي بالإضافة إلى تجربة احتراق أوروبية قصيرة.