أخبار عاجلة

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى -
نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا» -
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة -
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟ -
أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية -
جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب .. التحقيق مع حمدي النقاز في والأهلي يتدخل

Print
بسبب الزمالك.. التحقيق مع حمدي النقاز في السعودية والأهلي يتدخل بسبب .. التحقيق مع حمدي النقاز في والأهلي يتدخل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قامت لجنة الانضباط باستدعاء الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الأهلي السعودي الحالي ونادي الزمالك السابق وذلك بسبب شكوى نادي الهلال.

وكان الهلال قد تقدم بشكوى بعد مباراته مع الأهلي جدة بسبب شاركة النقاز في مباراة الفريقين؛ مستندًا إلى المادة 29 من لائحة الاحتراف، التي تؤكد عدم جواز تسجيل اللاعبين إلا في إحدى فترتي التسجيل السنويتين المحددتين من قبل الاتحاد، فيما يُستثنى اللاعب الذي انتهى عقده قبل نهاية فترة التسجيل، ويمكن تسجيله خارج فترة التسجيل المذكورة.

ولم تصدر اللجنة حتى الآن قرارًا حيث من المقرر أن تنتهي من سماع أقوال الأطراف وفي مقدمتهم الأهلي واللاعب وتجميع الوثائق قبل صدور الأحكام.

ويمتلك الدولي التونسي حمدي النقاز سجلًا حافلًا مع الوطني وعدد من الأندية يأتي في مقدمتها الزمالك والترجي بالإضافة إلى تجربة احتراق أوروبية قصيرة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

تعديل موعد مباراتي الأهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز 2021 - 2022

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي

جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. الأهلي والمقاولون .. الزمالك والإسماعيلي