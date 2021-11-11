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هاني شاكر في حفل كامل العدد بمهرجان الموسيقي العربية (صور)

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هاني شاكر في حفل كامل العدد بمهرجان الموسيقي العربية (صور) هاني شاكر في حفل كامل العدد بمهرجان الموسيقي العربية (صور)

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بدأ النجم هاني شاكر حفل جماهيري ضخم، بصحبة فرقته الموسيقية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات الدورة 30 لمهرجان الموسيقى العربية، الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد وتم نفاذ تذاكره بالكامل، بمصاحبة فرقته الموسيقية تحت قيادة المايسترو محمد الموجي.

هاني شاكر يقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أغانية، وكشف هاني عن صور له أثناء الاستعدادات ما قبل انطلاق الحفل مباشرة، وصاحبه في الحفل فاروق يحيي المسؤول عن السوشيال ميديا الخاصة به، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من محبيه وجمهوره.

افتتح هاني الحفل بأغنية والا بيك كلمات وائل هلال، ألحان محمد ضياء، ويغني كذلك ضمن برنامج الحفل دعوة فرح كلمات منصور الشادي، ألحان حسن أبوالسعود، لو رحت بعيد، مع قلبك، لو سمحتوا، الشوق والحب، المفروض، وعد مني، كل ليلة، لو بتحب، لسه بتسألى، بأمر الحب،نسيانك صعب اكيد.،بعد حبك،كده برضه يا قمر،تعالوا.،غلطة، بعد حبك، ياريتك معايا.وعلى الضحكاية .

المصرى اليوم

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