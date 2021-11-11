الأب جريش: الدولة منحت الكنيسة أرضًا في العاصمة الإدارية الجديدة

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قال الأب رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، إن بيت العائلة المصرية يواجه الأفكار المتطرفة، موضحا أن الإخوان كانوا يريدون اختراق الأزهر الشريف وبيت العائلة.

وأضاف رفيق جريش خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فترة حكم الإخوان شهدت الكثير من الحرائق التي التهمت الكنائس حينها، مردفا أن بيت العائلة يهدف إلى التقريب بين المسلمين والمسيحيين.

وأردف راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، أن بيت العائلة المصرية يهدف إلى نشر روح التسامح والتعايش بين الأديان وتعزيز ثقافة قبول الآخر، موضحا أن بيت العائلة يركز على الإنسان من خلال 5 محاور طرحها البابا تواضروس.

وأوضح رفيق جريش أن محاور بيت العائلة الأساسية هي محبة الله وكيف نغرسها في القلوب، ومحبة الطبيعة وكيفية الحفاظ عليها، ومحبة الآخر بصفته إنسان، ومحبة الوطن وهو الأرض التي نحيا عليها، ومحبة الأبدية التي يجب أن نسعى إليها: بيت العائلة بيت الكل.

وتابع راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة، أن الدولة منحت الكنيسة أرضا في العاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن الكنيسة حصلت على الأراضي التي طلبتها من الدولة.