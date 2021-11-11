في ثاني أيام بطولة أرامكو للقولف .. فريق البلجيكية (مانون دي روي) ينتزع الصدارة

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فريق الأسترالية (كيرياكو) حلّ في المركز الثاني

تمكن فريق النجمة البلجيكية مانون دي روي من انتزاع صدارة ترتيب سلسلة بطولات أرامكو للقولف للفرق في اليوم الثاني من منافسات البطولة التي شهدت تنافساً كبيراً بين 36 فريقاً في نادي وملعب رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

واستطاع فريق دي روي الذي يضم كلاً من الإسبانية كارمين ألونسو والفنلندية إلينا نومينبا والإنجليزي نِك ديفيس من تسجيل 20 ضربة تحت المعدل اليوم ليصبح مجموع نتائجهم 37 ضربة تحت المعدل مع ختام منافسات اليوم الثاني.

في حين حلّ فريق الأسترالية كيرياكو الذي يضم كلاً من السويدية لينا بوكفيست والسكوتلندية لورا بيفيريدج وأندرياس فيلير، في المركز الثاني بتسجيلهم 35 ضربة تحت المعدل بمجموع اليومين.

وكان المركز الثالث من نصيب الفريق الذي يشارك به رئيس مجلس إدارة قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف الأستاذ ياسر الرميان والمغربية مها الحديوي والإنجليزية جورجيا هال إلى جانب الهندية ديكشا داغار بتسجيلهم 34 ضربة تحت المعدل.

وجاء في المركز الرابع فريق الإسبانية كارلوتا سيجاندا بعد أن تمكن كل من مواطنتها هارانج لي والألمانية ليتيسيا راس-أنديريكا، ولي سوينج سو، من الاستمرار في تقديم نتائج جيدة حيث أنهوا منافسات اليوم الثاني بمجموع 33 ضربة تحت المعدل.

وحلّ الفريق الذي يضمّ أحمد السبيعي - نائب الرئيس للتسويق والمبيعات وتخطيط الإمداد في أرامكو السعودية – وبطلة النسخة الماضية الدنماركية إيميلي بيدرسن والإنجليزية هانا بيرك والفنلندية كريستا باكر، في المركز الخامس مناصفة مع فريق الويلزية ليديا هال الذي يضم مواطنتها بيكي برويرتون والبرازيلية لويزا ألتمان وفيكتور غرين، بالإضافة إلى فريق السلوفينية بيا بابنِك الذي يضم النرويجية مايكن بينغ بولسن والفرنسية كاميل شيفاليير وتروي تومبسون.

وعلّقت البلجيكية مانون دي روي بعد صدارة فريقها لجدول الترتيب في ثاني أيام البطولة قائلة: "سعيدة بأدائي وبأداء زملائي في الفريق، لقد قدموا أداءً قوياً اليوم وأنا فخورة بهم. أحب اللعب في رويال غرينز فهو ملعب جميل ويمنحك الفرصة لتسجيل العديد من الضربات الناجحة وآمل أن نستمر في تقديم مستوى جيد وأن نحافظ على موقعنا في الترتيب".

وتجدر الإشارة إلى أن نظام سلسلة بطولات أرامكو للفرق يعدّ مفهوماً جديداً في رياضة القولف، وتُعد جولة جدة، رابع جولات السلسلة التي انطلقت بجولة لندن مروراً بسوتوجراندي في إسبانيا، تلتها جولة نيويورك. وتشارك في المنافسات نخبة لاعبات العالم المحترفات جنباً إلى جنب مع لاعبين هواة في مجموعة من الفرق حيث يتنافس الجميع على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائز البطولة البالغة 800 ألف دولار، كما تم تخصيص 200 ألف دولار لصاحبة أفضل معدل فردي مع نهاية البطولة.

وبالإضافة إلى مشاهدة أبرز اللاعبات العالميات في القولف، يمكن للجماهير الاستمتاع في المنطقة الترفيهية التي تحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة المناسبة لجميع أفراد العائلة، من عربات الطعام إلى منطقة الألعاب الرياضية التفاعلية والمساحات الخضراء الواسعة.

وتُستكمل منافسات البطولة في يومها الأخير غداً الجمعة في الساعة 6:25 صباحاً.