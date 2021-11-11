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قال المهندس داكر عبداللاه، نائب رئيس الاتحاد العربي للمجتمعات العمرانية، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن موجة التضخم التي تصيب العالم حاليا ناتجة عن الغلق الذي طال بلدان العالم لفترات طويلة على إثر جائحة كورونا، وتوقف عجلة الإنتاج وتزايد الطلب على المنتجات.

وأضاف المهندس داكر عبداللا، في تصريحات، أن قطاع العقارات والإنشاءات سيتأثر في مصر كما هو في العالم كله بالموجة التضخمية نتيجة لارتفاع أسعار بعض مدخلات الإنتاج، مثل النحاس والألومنيوم وزيادة أسعار الشحن لمدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها.

وأشار داكر إلى أن مدخلات صناعة العقار من أسمنت وحديد وتشطيبات زادت بنسب متفاوتة مما يؤثر على تكلفة المنتج النهائية بنسب من 20 إلى 25٪، بالإضافة إلى تكلفة التشغيل وأسعار الأراضي، وهذه الزيادات يستتبعها زيادة في سعر العقار نفسه بنسبة لا تقل عن 10٪ خلال الفترة المقبلة.

وشجع داكر عبداللاه راغبى شراء العقار والوحدات السكنية على سرعة الشراء حاليا في ظل تزايد موجة التضخم خلال الفترة المقبلة، وبالتالى زيادة الأسعار، فرغم حالة التضخم الحالية، إلا أن تأجيل فكرة الشراء يعنى تزايد العقار مستقبلا نتيجةً للتضخم وارتفاع سعره. وأكد المهندس داكر بعد اللاه أن المشروعات التي تم تنفيذها أو التعاقد عليها تتأثر بارتفاع الأسعار بشكل كبير، كما أن الطلب عليها لن يتراجع بشكل كبير، أما تراجع الطلب على العقار فسيكون في المشروعات الجديدة نتيجة للزيادة التضخمية لمدخلات الإنتاج.