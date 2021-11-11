الأرصاد: فرص الأمطار تزداد والحرارة تنخفض بسبب نشاط منخفض السودان

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قالت هيئة الأرصاد ، في بيان مساء الخميس، إن نشاط لمنخفض السودان ليمتد شمالا ليؤثر علي مناطق من جنوب الجمهورية عند حلايب وشلاتين ومناطق من أسوان والصحراء الشرقية وسلاسل جبال البحر الاحمر بأمطار تكون رعدية وتزداد فرص الأمطار مساءا.

كما تنخفض الحرارة تدريجيا علي كافة الأنحاء خاصة الصغرى ليسود طقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الارصاد الجوية، إن مصر تعيش الآن فترة انتقالية ما بين فصلي الشتاء والصيف، وعلينا أن نرتدي ملابس خريفية، لافتَا إلى أن مصر تعيش فترات معدلة في درجات الحرارة.

وتابع «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن الفترة الماضية شهدت شبورة كثيفة أثرت على الرؤية، ولهذا يجب على السادة المواطنين متابعة النشرة الجوية، لكي نتجنب الطرق التي تحتوي على شبورة كثيفة