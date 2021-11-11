أخبار عاجلة

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى -
نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش -
محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا -
نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين -
ياسر ريان يكشف دور تريزيجيه في احتراف نجله بـ«تركيا» -
ياسر ريان: رمضان صبحي أخطأ بالرحيل عن الأهلي .. وعودته للنادي صعبة -
أصولها فلسطينية.. مَن "موران" التي تلقت أموالاً لمهاجمة السعودية؟ -
أعلى محكمة مصرية تغرم محمد رمضان 6 ملايين جنيه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق : ضباب مع تدن في مدى الرؤية الأفقية -
جمعية "أيتام جدة" تتفاعل مع شهر الجودة بمحاضرة تثقيفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

منهج رابعة ابتدائي يصل للبرلمان.. نائبة: غير مدروس ويؤثر على نفسية الطلاب

Print
منهج رابعة ابتدائي يصل للبرلمان.. نائبة: غير مدروس ويؤثر على نفسية الطلاب منهج رابعة ابتدائي يصل للبرلمان.. نائبة: غير مدروس ويؤثر على نفسية الطلاب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أن منهج رابعة ابتدائي صعبة جدا، قائلة «قرار التحديث غير مدروس، وسيؤثر على نفسية الطلاب ويصيبهم بالإحباط».

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «بدون حظر» على قناة صدى البلد: «المعلمون أيضا يشتكون من الفترة الزمنية المخصصة لتدريس المناهج الجديدة»، مشيرة إلى أنها تقدمت بطلب إحاطة في البرلمان بشأن مناهج الصف الرابع الابتدائي.

واقترحت سلامة تخفيف المناهج خلال الفترة المقبلة لحل أزمة صعوبة المناهج، معلقة «الدول المتقدمة تؤكد دائما على أهمية الحالة النفسية للطلاب وهم داخل المدرسة».

وأوضحت أن مشكلة صعوبة المناهج أزمة تؤرق أولياء الأمور، وقد تؤدي إلى فقدان التلاميذ ثقتهم في أنفسهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

إبراهيم حسن يفتح النار ضد كيروش: مصر لن تتأهل للمونديال بهذا المستوى

نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش

نجم الأهلي السابق: أتمنى مواجهة نيجيريا .. ويجب مساندة كيروش

محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا

محمد مصيلحي: ثنائي الاتحاد يستحق الانضمام للمنتخب .. والأندية الشعبية تعاني ماليًا

نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين

نجيب ساويرس يرد على بيان «الموسيقيين»: طب لو نقابة زي ما بتقول مالها ومال المغنيين