ماذا تعرف عن السباح الماهر .. الحوت الباليني (صور)

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السباح الماهر القوي.. أو الحوت الباليني هكذا يلقب الحوت الأحدب، الذي يعادل وزنه نصف وزن الحوت الازرق، والذى يعد أحد الحيتان الأكثر ضوضاء بما تصدره من اصواتا اكثر تنوعا مقارنة بأقرانه في المملكة الحيوانية يستمر وصولها 15 دقيقة في كل مرة، بدءا من الصئيل العالي النبرة، حتي الغرغرة، فالذكور فقط هم من يغنون، والخبراء يعتقدون انهم يفعلون ذلك لجذب انتباه الإناث لمعرفة انهم في المنطقة .

و لعل اشتهاره الحوت الأحدب بالسباح الماهر الأقوى يعود إلى استخدامه زعنفة الذيل بطريقة واسعة النطاق عند دفع نفسه في المياه، أو عند الخروج من الماء، ويرى العلماء أن قفزات الحوت الاحدب الهائلة تمثل له أهمية في بعض السلوكيات كتنظيف الآفات من جلد الحوت، أو المتعة .

بينما تعود تسميته بالحوت الباليني لامتلاكه لوحات البلين بدلا من الأسنان، ولوحات البلين لها شعيرات مرفقة بها بمثابة قفاز الصيادين لالتقاط مختلف الفرائس الصغيرة، وتتزاحم الشعيرات وتكون قريبة من بعضها البعض من اجل منع الفرائس الصغيرة من الهرب، ولكنها تكون متباعدة بما فيه الكفاية لتسمح للماء بالمرور بسهولة من خلالها .

ماذا تعرف عن السباح الماهر .. الحوت الباليني

أما بالنسبة لحجم الحوت الاحدب المادي، فهو ذات ظهر مسطح إلى حد كبير مع زعنفة ظهرية صغيرة تقع أسفل الجانب الآخر من ظهره، ولكن عند السباحة يتقوس ظهره وتظهر المقابض هذه حتى تبدو وكانها سنام كبيرة، فيتراوح متوسط طوله ما بين 40- 60 قدم، ويزن ما يصل إلى 44 ألف طن، وتم تسجيل اكبر طول لـ الحيتان الحدباء على الاطلاق والذى بلغ 89 قدما .أما عن لونه فعادة ما يكون لون الحيوان الثديي البحري رمادية داكنة أو سوداء مع بقع بيضاء على البطن، فضلا عن وجود مقابض (تعرف بالدرنات) تغطي رأس الحوت الأحدب.

ماذا تعرف عن السباح الماهر .. الحوت الباليني

يتواجد الحوت الاحدب في جميع المحيطات الرئيسية في جميع انحاء العالم، لكنه عادة ما يميل إلى البقاء في ثلاثة قطعان رئيسية، وهم المحيط الاطلسي، والمحيط الهادي والهندي، إلا أن أعداد الحيتان الحدباء تراجعت بنسبة كبيرة عندما اصبح صيد الحيتان ذات شعبية كبيرة بين البشر، ما يعني أن الحوت الاحدب كان على وشك الانقراض، ولكن تم وضع قوانين صيد الحيتان الجديدة التي سمحت للحوت الاحدب ان ينمو من جديد، ورغم ان الحوت الاحدب يمكن العثور عليه في كل من المحيطات الكبرى إلا انه يفضل التغذية في المناخات الباردة، وايضا يمكن العثور عليه في مناطق خطوط العرض العالية مثل ألاسكا والقطب الجنوبي وذلك خلال موسم التغذية، ويسافر الحوت الاحدب إلى مناطق خطوط العرض المنخفضة دفئا مثل هاواي وخليج مين خلال موسم التزاوج .

ماذا تعرف عن السباح الماهر .. الحوت الباليني

الحوت الاحدب هو نوع من حيتان البلين كما ذكرنا، وهو ذات صلة وثيقة بالحوت الازرق وحوت المنك، ولدي الحوت الاحدب صفوف من لوحات البلين الموجودة في فمه الهائل والتي يستخدمها الحوت الاحدب في تصفية جزيئات صغيرة من الطعام في الماء، ويتغذي الحوت الاحدب في المقام الاول على الكريل والعوالق الموجودة في المليارات من المياه الغنية، وايضا يتناول الحوت الاحدب الاسماك الصغيرة والسرطانات فهو يتبع نظام غذائي متنوع .

ماذا تعرف عن السباح الماهر .. الحوت الباليني

ويقضي السباح الماهر القوى أشهر الصيف في المياه الباردة ويهاجر نحو المناطق الاستوائية الدافئة خلال اشهر الشتاء، ويستخدم الحوت الاحدب الاصوات بصورة عالية لتخويف السمك على سطح الماء، ويستطيع ان يندفع ويفتح فمه لابتلاع مئات أو آلالاف من الاسماك الصغيرة في جرعة واحدة اثناء استخدام البلين، واثناء موسم التزاوج يتوقف الحوت الاحدب عن تناول الطعام، ويعتمد على الدهون المخزونة في الجسم والتي اكتسبها اثناء موسم الرضاعة حتى يتمكن من التركيز على الهجرة والتزاوج، ولكنه يتغذي من وقت لآخر خلال موسم التزاوج وهذا امر نادر الحدوث .

ويهاجر الحوت الباليني جنوبا في فصل الشتاء إلى المياه الاستوائية الدافئة حيث يعيش على دهون الجسم حتى يهاجر شمالا مرة أخرى في فصل الصيف، وغالبا تهاجر الحيتان الحدباء معا في مجموعات كبيرة، ولكن يعتقد الباحثين ان العلاقات بين مجموعات الحيتان الحدباء قد تكون مؤقتة وتستمر فقط لعدة ايام، والحوت الاحدب من الحيوانات البهلوانية، فيمكنه إطلاق نفسه عاليا فوق سطح الماء .

وتتواصل الثدييات البحرية مع بعضها البعض اثناء فترات الرضاعة أو عندما تحاول العثور على حيتان أخرى في المنطقة، وتستخدم ايضا طرق أخرى للتواصل مع بعضها البعض من خلال لغة الجسد والإشارات البصرية مثل الإندفاع، وصفع الذيل واختراق المياه، وقد يكون في كثير من الاحيان الحوت الاحدب انفرادي، ويتواصل مع بعضه البعض اثناء البحث عن الغذاء أو التزاوج .

تميل انثي الحوت الاحدب إلى ان تلد صغارها خلال اشهر الشتاء عندما تكون في المياه الدافئة، وتقوم الام بتغذية صغارها بالحليب الذي تنتجه، وفي خلال اسبوع ترجع هي وصغيرها إلى المياه الشمالية الباردة في الصيف، وتظل الامهات وصغارها يسبحون بالقرب من بعضهم البعض، وغالبا ما يلمسون بعضهم البعض بالزعانف، وتظل انثي الحوت الاحدب تطعم وترضع صغارها لمدة سنة تقريبا،والحيتان العجول لا تتوقفون عن النمو حتى عند وصولهم لسن العاشرة، وتلد انثي الحوت الاحدب مرة واحدة كل 2- 3 سنوات مع متوسط فترة الحمل من 11- 12 شهرا .

ماذا تعرف عن السباح الماهر .. الحوت الباليني

تهديدات بشرية لحياة الحوت الأحدب :

اليوم يوجد ما لا يقل عن 80 الف من الحوت الاحدب في جميع انحاء العالم، ولكن في وقت من الاوقات كانت هذه الثدييات البحرية مهددة بالانقراض للغاية بسبب الصيد المفرط والصيد التجاري للحيتان، ولكن تغير الوضع وبدأ الحوت الاحدب ان يعود وبقوة ولم يعد معرض للخطر للغاية، ولكنه لا يزال تواجه عددا من التهديدات البشرية الاصطناعية مثل :

التلوث الضوضائي : فلا يستطيع الحوت الاحدب تحمل الاصوات التي من صنع الإنسان والتي تؤثر على السمع في مختلف انواع الثدييات البحرية، ويمكن ان تشمل هذه الاصوات السونار، ومحركات النفاثة بصوت عال والمتفجرات التي تصدر الاصوات الاخرى .

* تلوث المياه الكيميائي: فلاشك أن المواد الكيميائية السامة يمكن ذات تأثير كبير على أعداد الحيتان وتؤثر على إمداداتها الغذائية، وتسمم الاسماك قد يؤدي إلى المرض والموت بين الحيتان التي تستهلك هذه الاطعمة .

* الزوارق العملاقة : فالاستخدام المتزايد للقوارب التجارية أو حتي الشخصية يمكن ان يؤدي إلى العديد من المناطق المزدحمة في المياه والتي قد تزيد من فرص اصابة الحوت من مرور القارب .

* الصيد الجائر : فغالبا تتسم المناطق التي يجري بها الصيد بنقص الإمدادات الغذائية، ما يفرض على الثدييات البحرية الانتقال أو صعوبة في العثور على الطعام .