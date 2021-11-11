وزير البيئة الأسبق: الدول العظمى لم تلتزم بالمبالغ المحددة مسبقا لمكافحة تغير المناخ

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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، إن قمة جلاسكو تجتمع كل عام وهي معاهدة منذ عام 1992 للعمل على مواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أنه عبر 26 مؤتمر من الاتفاقيات إلا أنه لازال ليس لدينا آليات جادة للتنفيذ العملي.

وأوضح الدكتور خالد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أن تغيرات المناخ كارثة محتومة إذا لم يتم التصدي إليها، مضيفاً أن مؤتمر جلاسكو له أكبر دور في التفاوض، حيث أن العالم فقد وقت كبير بسبب فيروس كورونا لابد أن يستغله.

ونوه بأن الغازات الدفينة أشبه بالصوب الزراعية، موضحا أن الإبقاء على معدل ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 يجنب الكوكب من عواقب تغير المناخ.

وأكد أن مصر وبعض الدول النامية قدموا خطط إلزام تطوعية لمكافحة تغير المناخ، لافتاً إلى أن المناورات السياسية قد تتحكم في توصيات قمم المناخ.

وأشار إلى أن هناك خلاف بين الدول العظمى حول نقاط تتعلق بتغير المناخ، حيث أن الدول العظمى لم تلتزم بالمبالغ المحددة مسبقا لمكافحة تغير المناخ.