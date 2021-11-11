أستاذ مناهج تنتقد منهج رابعة ابتدائي : كتاب الرياضيات 325 صفحة

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قالت الدكتور محبات أبوعميرة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن مشكلة منهج رابعة ابتدائي، تتمثل في الإسهاب والإطالة، خاصة في منهج الرياضيات الذي يصل إلى 325 صفحة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد» أن بعض موضوعات منهج رابعة ابتدائي لا تتلاءم مع المراحل العمرية للطلاب، مؤكدا أهمية الاعتماد على عنصري التشويق والتبسيط لحل أزمة رابعة ابتدائي.

واقترحت أستاذ المناهج إجراء امتحانات على المواد الأساسية فقط لحل أزمة منج رابعة ابتدائي، مطالبة بتدريب المعلمين على الأساليب الجديدة لتقييم الطلاب.