السحب تملأ سماء الأقصر .. ورفع حالة الطوارئ للتغيرات في حالة الطقس

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أعلنت محافظة الأقصر، حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعدادات القصوى تحسبًا للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة خلال الساعات القليلة القادمة، وذلك بعد انتشار السحب الكثيفة في سماء الأقصر والتحذيرات بسقوط الأمطار خلال الساعات القادمة، والتغيرات في حالة الطقس.

وأكد محافظ الأقصر أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية مع الإستعداد لسقوط امطار ما بين المتوسطة والغزيرة.

وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الأستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة والتغيرات في حالة الطقس.

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التغيرات في حالة الطقس.. وكلف محافظ الأقصر، رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة،في حالة الطقس، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة.

كما شدد على مسؤول الأسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الأسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة.