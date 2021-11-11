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طرق جديدة لتحصيل فواتير الكهرباء.. متحدث وزارة الكهرباء يعلن التفاصيل

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طرق جديدة لتحصيل فواتير الكهرباء.. متحدث وزارة الكهرباء يعلن التفاصيل طرق جديدة لتحصيل فواتير الكهرباء.. متحدث وزارة الكهرباء يعلن التفاصيل

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم الكهرباء، إن في اطار التحول الرقمي تعمل على تقديم الخدمات بطريقة سهلة للمواطن، ولذلك أطلقنا تطبيق «خدمات الكهرباء الذكية» يشمل 17 خدمة عن طريق الانترنت.

وتابع «حمزة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن المواطن من خلال هذا التطبيق يستطيع دفع فواتير الكهرباء، ومن الممكن أن يدفع المواطن قيمة الفواتير من خلال منافذ الدفع الالكترونية أو المحافظ البنكية.

ولفت إلى أن المواطن يستطيع الاستعلام عن الفاتورة والدفع بصورة سهلة من خلال التطبيق الجديد، مشيرًا إلى ان التطبيق يوفر العديد من الخدمات مثل تركيب العداد أو تغير ملكية العداد وخلافه.

المصرى اليوم

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