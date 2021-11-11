تأييد إغلاق فندق بالاسكندرية.. والمحكمة: يمثل خطرًا على الصحة العامة

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أيّدت المحكمة الإدارية العليا قرار وزير السياحة الصادر بإغلاق فندق سياحى بالاسكندرية، ورفضت المحكمة الطعن المقام من الفندق لعودة نشاطه، وذلك بعد ثبوت وجود ملاحظات صحية على الفندق تمثل خطرًا داهم على الصحة العامة، واخلالاً بالجودة السياحية .

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس، وعضوية المستشارين حسن محمد حسن، عادل فاروق، هشام السيد سليمان، محمد أحمد دويدار .

وتبين للمحكمة، أن الجهة الإدارية المطعون ضدها عاينت الفندق عام ٢٠٠٨ واسفرت المعاينة عن اصرار ادارة الفندق على عدم تلافي ملاحظات سبق اخطارها بها، وانذار ادارة الفندق لتلافيها، وبناء عليه فقد تقرر تخفيض درجة الفندق السياحية من فئة الثلاثة نجوم إلى فئة النجمتين، وبعدها بعام قامت الادارة العامة للفنادق الثابتة بالمرور على الفندق وتبين وجود ملاحظات سياحية بشان ضرورة تجديد الفندق من لوبي وغرف ومطعم وملاحظات صحية، وتم منح الفندق مهلة ثلاثة شهور لتلافي الملاحظات السياحية والصحية، وحدث المرور أكثر من مرة مع انذار الفندق نهائيا بضرورة تلافي الملاحظات وإلا سيتم تخفيض الدرجة السياحية للفندق، إلي أن صدر قرار وزير السياحة بغلق الفندق نهائيًا لعدم صلاحية الفندق للتشغيل السياحي.

ورأت المحكمة، ان توصيات الادارة العامة للفنادق الثابتة بوزارة السياحة والتي لم ينفذها الفندق تتعلق بعمل اصلاحات صحية وكهربائية وكذا تجديد اجزاء الفندق التي اصبحت غير صالحة للاستخدام السياحي، وتمثل اخلالا بالجودة السياحية المتطلبة في الفنادق السياحية ،و التي تعد مخالفتها اضرار بالسياحة الوطنية والاجنبية، وأن بقاء تلك الملاحظات على حالها فيه خطر داهم على الفندق.

