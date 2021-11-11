خطة حكومية لتوطين صناعة الحرير بالوادى الجديد

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مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، وتشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل، وكذا حديقة 30 يونيو بمدينة الخارجة، مشروعات عدة تفقدها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولة موسعة لتفقد المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الوادى الجديد، خاصة عقب نجاح المحافظة فى الملتقى التسويقى المصرى الأول للتمور، الذى أقيم خلال شهر أكتوبر الماضى بمدينة الخارجة، وكذا عقب نجاح مبادرة إحياء إنتاج الحرير الطبيعى، التى يدعمها مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية

وتفقد رئيس مجلس الوزراء مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية، الواقع ضمن مزارع وادى الطحان شمال مدينة الخارجة.

رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية

وأكد أن الحكومة مستمرة فى تقديم الدعم اللازم لإحياء إنتاج وصناعة الحرير بالمحافظة، موجها بالتنسيق مع الوزارات المعنية، للتغلب على أى تحديات قد تواجه هذه الصناعة المهمة، وأهمية العمل لتوطين صناعة الحرير المنتج من دودة القز، مع إعداد خطة متكاملة لإعادة تفعيل إنتاج الحرير من دودة القز.

رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية

وشهد رئيس الوزراء افتتاح قاعة كبار الزوار بالمطار، وكذا تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للتوسع فى المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ما يتمثل فى توجيه مختلف أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع على مستوى الجمهورية، تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كإحدى الثروات التى تتمتع بها الدولة، وكذا شهد افتتاح مركز خدمات المستثمرين بمدينة الخارجة.

رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية

وأكد أن الدولة تعمل على تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، للعمل على جذب الاستثمار، لافتا إلى استمرار جهود الحكومة للتحسين المستمر فى بيئة الاستثمار بمصر خلال الفترة المقبلة.

رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية

رئيس الوزراء خلال تفقده مشروع واحة الحرير ومجمع الصوب الزراعية