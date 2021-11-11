موسم تجفيف البلح الأسواني .. يا نخلتين في العلالي

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على مرمى البصر يمكنك أن تشاهد «مناشر البلح»، فى أسوان، مع بداية موسم تجفيف محصول البلح، الذى تشتهر به المحافظة، ويتميز تجفيف البلح بطرق خاصة، عبر نشر المحصول فى الشمس لتجفيفه وتعبئته قبل طرحه فى الأسواق.

يقول حامد عبد العزيز، تاجر بلح بمركز دراو: «يبدأ حصاد البلح أول سبتمبر، ويبدأ التجفيف بنشر البلح وفرشه فى مكان جاف فى الهواء، وفرزه تحت الشمس، وتقليبه بين الحين والآخر لحين جفافه ووضعه فى أجولة خيش جيدة التهوية لكى لا يتعرض للرطوبة، ويتم وضعه وفرشه فى أرض رمل فى جو جاف لنحو شهر، ويتم تجميعه على مشمع، وتبدأ النظافة والفرز حسب أنواع البلح، ويستمر ذلك حتى أول نوفمبر.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

وتبدأ التعبئة فى أجولة من الخيش، وتتم خياطة الأجولة وتخزينها فى مكان جاف لحين التسويق.

ويضيف «عبد العزيز»: «من أشهر أنواع البلح السكوتى والبرتمودى والقنديلى الملكابى والشبح والشامية، ولكل نوع مواصفات ومميزات»، لافتا إلى أن من أفضل أنواع البلح «السكوتى» وهى بلحة مسكرة وقوية ومتماسكة ولها مذاق خاص.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

وهناك بلح «القنديلة»، وهى بلحة ثقيلة ومخروطية الشكل وبها لحم كثيف من أعلى ورفيعة من أسفل، و«الملكابى» من أقدم الأنواع، وعليه طلب كثير، وبه لحم كثيف ويصل سعره من داخل الشونة إلى ٥٠ جنيها للتجزئة، إلى جانب البلح الأبيض ويسمى عين الجمل، وهو أملس وسكره قليل وخفيف الوزن ويباع بوجه بحرى، خاصة طنطا والمنصورة، ويصل سعره من 50 إلى 60 جنيها للكيلو.

ويوضح «عبد العزيز» أنه للحفاظ على البلح من التلف أو التسوس يجرى ما يسمى التبخير ويحفظ البلح لمدة عام بشرط الحفظ فى مكان جاف.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

ويضيف أحمد عبدالحميد، تاجر: «تتعدد أنواع البلح وتنحدر معظم أنواع الأسوانى إلى السودان ويحمل مسميات لمناطق فى السودان، منها نوعيات قدمت إلينا مع الفيضان القادم من السودان».

وأشار «عبد العزيز» إلى أن طريقة تجفيف البلح تتمثل فى أنه بعد قطع التمر من النخل ووضعه على الأرض الرملية لمدة شهرين أو ثلاثة لتجفيفه، يتم تجميعه فى أجولة ووضع أنواع من الحبوب وسط الأجولة، منعا لتلف البلح الذى يمكن تخزينه ما بين 5 و10 سنوات، ويصعب ذلك فى محافظات الوجه البحرى، لأنها تعانى من الرطوبة، ما يؤدى إلى تلف البلح.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

ويشير عبد العزيز إلى أن أسواق الوجه البحرى تعتمد على البلح الأسوانى بصفة خاصة، عبر توزيع كميات كبيرة فى الوجه البحرى وتوريدها إلى تجار سوق العبور.

ويوضح «عبد العزيز»: أن أسوان تعد ثانى كبرى المحافظات إنتاجًا للتمور، بعد الوادى الجديد، ويوجد فى أسوان نحو ٢ مليون نخلة وتشتهر عن الوادى الجديد بإنتاج التمور الجافة، فيما تشتهر الوادى الجديد بإنتاج التمور الرطبة، لافتا إلى أن أسوان بها عدد كبير من أنواع البلح، الذى يدخل مع الخشاف والياميش والمشمش والتين، ويختلف طلب الزبون حسب رغبته فى نوع البلحة، فهناك من يطلب البلحة المسكرة، والبعض يطلب بلحة ناشفة، يتم كسرها بالأسنان، وآخر يطلب بلحة بها لحم كثيف.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

ويقول أبوطالب عبدالحميد، أحد مزارعى النخيل بقرية فارس، إن البلح فى حالات الطرح يكون أخضر اللون ويسمى نايخ ويتدرج فى الألوان أحمر وأصفر فى شهر يوليو، وبعد أن يتلون يبدأ فى النضج، ليقبل عليه التجار.

وفى سياق متصل، تشهد مدينة أسوان تنظيم المهرجان الدولى الخامس للتمور المصرية، ومن المقرر تنظيمه نهاية شهر ديسمبر المقبل.

ورحب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتنظيم هذا المهرجان الدولى، فى دورته الخامسة، من أجل فتح الباب للاستثمار الإقليمى والمحلى فى مجال صناعة التمور، نظرا لتوافر المنتج، والمقومات الاقتصادية الأخرى، ما يساهم فى التسويق الجيد لمنتجات البلح، فضلاً عن الدعم الفنى فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 5 ملايين نخلة، والاتجاه لزيادة الاستثمارات فى هذا القطاع، لافتاً إلى أنه من المقرر تقديم تسهيلات ودعم غير محدود، من جانب المحافظة، لإنجاح المهرجان، فى ظل العلاقات الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات الشقيقة، ما يساهم فى جذب فرص الاستثمار فى قطاع التصنيع الزراعى لمنتجات زراعية أسوانية (أورجنيك)، مثل النباتات العطرية والمانجو والكركدية.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد، الأمين العام لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، إن تنظيم مهرجان التمور يعتبر الجسر المشترك لدعم صناعة التمور والعمل على الاستغلال الجيد لنحو 240 مليون نخلة فى الوطن العربى، من خلال إقامة مصانع أو محطات تبريد، علاوة على التسويق للمنتجات، ومكافحة سوس النخيل للحفاظ على هذه الثروة الزراعية الحيوية.

تعبئة البلح فى أجولة بعد اكتمال تجفيفه تمهيدًا لطرحه فى الأسواق

وأشار إلى أن جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، ومقرها أبو ظبى، نجحت فى وضع زراعة النخيل على أجندة مؤتمر الأمم المتحدة 26، بشأن تغير المناخ فى جلاسجو فى بريطانيا، خلال نوفمبر الجارى، لافتا إلى استهداف الجائزة تشجيع الابتكار الزراعى وإعداد دراسات وأبحاث النخيل، حيث يتم سنوياً منح 2.4 مليون دولار للباحثين والعلماء، لافتا إلى تنظيم 50 محاضرة دولية، يحاضر فيها ما بين 70 و100 عالم من جميع أنحاء العالم.