تقرير دولى يوثق تهريب أسلحة إيرانية من اليمن إلى الصومال

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ذكرت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، أمس، أن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين فى اليمن يجرى تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يحارب مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة حكومة ضعيفة ومنقسمة فى الصومال. وأضافت المبادرة- وهى منظمة بحثية مقرها جنيف- أن تقريرها استند إلى بيانات عن أكثر من 400 قطعة سلاح جرى توثيقها فى 13 موقعا بأنحاء الصومال على مدى 8 أشهر ومخزونات من 13 قاربا اعترضتها سفن عسكرية.

وهذه أول دراسة معلنة من نوعها عن حجم تهريب الأسلحة من اليمن، وتقول الدراسة إن «الأسلحة التى يعود مصدرها لتجارة السلاح بين إيران واليمن يتم تهريبها إلى الصومال»، وأضافت: «دأبت إيران على نفى أى ضلوع لها فى تهريب الأسلحة للحوثيين، ومع ذلك هناك أدلة كثيرة تشير إلى إمدادات من الدولة الإيرانية». وسبق أن نفت إيران مرارًا أى مشاركة لها فى عمليات تهريب الأسلحة لحلفائها الحوثيين فى اليمن، حيث لقى عشرات الألوف حتفهم فى الحرب الأهلية المستعرة هناك منذ عام 2015.

وقالت الدراسة إن المحققين لم يتمكنوا من توثيق مشترى وبائعى الأسلحة توثيقا كاملا، وأوضحت أن الإشارات إلى أن الأسلحة مُقدمة أصلا من الدولة الإيرانية تشمل أرقاما مسلسلة قريبة جدا من بعضها البعض بما يوحى أنها جزء من الشحنة ذاتها، ومعلومات من أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية بالقوارب التى تمت مصادرتها، فضلا عن معلومات مخابراتية من عصابات التهريب.

وذكر التقرير أن أحد القوارب التى كانت تحمل أسلحة، والذى صادرته سفينة تابعة للبحرية الأمريكية، كان به نظام تحديد المواقع العالمى (جى.بى.إس)، عليه أماكن مُخزنة فى إيران وجنوب اليمن والصومال، ومنها مرسى صغير قرب ميناء جاسك الذى يستضيف قاعدة بحرية إيرانية وميناء المكلا اليمنى، وهو مركز معروف لتهريب الأسلحة.

وقالت الدراسة إن الأمر ينتهى بالأسلحة مع شبكات تهريب تجارية قد تشمل زبائنها فصائل مسلحة تسعى للحصول على ميزة قبل الانتخابات الرئاسية الصومالية التى تأجلت مرارا، إضافة إلى ميليشيات قبلية وجماعات متمردة إسلامية متنافسة مرتبطة بتنظيمى «القاعدة» و«داعش».

وفى الوقت نفسه، أدرج مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 3 من قادة جماعة الحوثى على القائمة السوداء لتهديدهم السلم والأمن والاستقرار فى اليمن، ما يعرضهم لتجميد الأصول فى أنحاء العالم وحظر السفر وحظر الأسلحة.

ووافقت الدول الأعضاء فى المجلس بالإجماع على فرض عقوبات على محمد عبدالكريم الغمارى، رئيس هيئة الأركان العامة، الذى يقود هجوم الحوثيين على مأرب، ويوسف المدانى وهو قائد قوات حوثية مكلفة بالزحف إلى مأرب، وصالح مسفر صالح الشاعر المتهم بمساعدة الجماعة فى الحصول على أسلحة مهربة.

وفى غضون ذلك، قال التحالف العسكرى الذى تقوده السعودية ويقاتل الحوثيين المتحالفين مع إيران فى اليمن، إن قواته تعيد الانتشار بما يتسق مع استراتيجيته لدعم القوات اليمنية، لكنها لا تنسحب. وقالت مصادر أمنية يمنية إن الجيش السعودى انسحب من قاعدة عسكرية كبيرة فى مديرية البريقة فى مدينة عدن الساحلية الجنوبية ونقل القوات والمعدات والمدفعية الثقيلة. وأضافت المصادر أن بعض القوات والعتاد حُمِلت على متن سفن حربية بميناء عدن، بينما نُقل البعض الآخر جوا من مطار المدينة، فى حين قال شهود عيان إن أرتالا طويلة لجيش المملكة شوهدت منذ يومين متجهة من قاعدة البريقة العسكرية إلى ميناء عدن.

وقال العميد الركن تركى المالكى، المتحدث باسم التحالف العربى، إن التقارير المتداولة بخصوص انسحاب عسكرى سعودى من جنوب اليمن لا أساس لها وغير صحيحة، وأضاف: «الأنباء المتداولة عن انسحاب قوات سعودية من قوات التحالف من اليمن غير صحيحة». وتابع المالكى: «تحرك وإعادة تموضع القوات بناء على التقييم العملياتى والتكتيكى أمر معمول به فى كافة جيوش العالم، وهو ما يجرى باستمرار». جاء التخفيض الجديد للقوات السعودية فى أعقاب دبلوماسية مكثفة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة لإنهاء صراع محتدم منذ سنوات أودى بحياة عشرات الألوف وجعل الملايين يواجهون خطر المجاعة.