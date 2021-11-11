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توقع تقرير لشركة الأبحاث الدولية IDC أن يزيد الإنفاق على الخدمات السحابية العامة في مصر بمقدار ٣.٨ أضعاف على مدار الخمس سنوات المقبل كما توقع أن يرتفع الإنفاق على خدمات السحابة في مصر بنحو 3.8 مرة، من حوالي 64.4 مليون دولار في عام 2020 إلى 242 مليون دولار في عام 2025.

واوضح التقرير ان هناك اعتماد متزايد علي خدمات السحابة في مصر، متوقعا ان يسهم هذا في اضافة نحو 97.6 الف وظيفة جديدة صافية، أي أن هناك الآلف الوظائف التي تم تمكينها في الاقتصاد المصري بواسطة الحوسبة السحابية

كما ستساهم الاستثمارات طبقا للتقرير في خدمات السحابة العامة من قبل الشركات في مصر بإيرادات صافية بقيمة 4.37 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

من جانبها شددت ميرنا عارف مدير عام ميكروسوفت مصر علي اهمية التحول الرقمي في مختلف القطاعات للنهوض بالاقتصاد الرقمي في مصر، وزيادة القدرة التنافسية وضمان استدامة الأعمال ونموها من خلال تقديم الإمكانيات المتكاملة للتكنولوجيا السحابية لزيادة مرونة البنية التحتية التقنية وقابليتها للتوسع وتحفيز الابتكار وتحقيق التميز مما يسمح لتقديم تجربة مميزة لعملاء والمواطنين وتحسين كفاءة العمليات، وتعزيز إنتاجية الموظفين، فضلًا عن إعادة إبتكار الصناعات بما يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

وقالت ان مايكروسوفت تضخ سنويا نحو مليار دولار في مجال الامن السيبراني موضحة ان هناك خطة لزيادة الاستثمارات لنحو 20 مليار دولار خلال الخمس سنوات المقبلة

واشارت في تصريحات علي هامش معرض كايرو اي سي تي علي موافقة مجلس الوزراء، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على تعاقد مع “مايكروسوفت”، لتوفير الرخص والخدمات اللازمة لتشغيل مركز البيانات الموحد للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات المُواكبة لانتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى الحي الحكومي.

فضلا عن مشروع المتحف المصري الكبير وما يحوي من تسخير تقنياتنا المبتكرة والتي تضم الواقع المختلط والسحابة الذكية والذكاء الاصطناعي، من أجل ترسيخ المعلومات بالزوار وتمكينهم من الانغماس في تجارب تعليمية وثقافية ممتعة مثل الموقع الإلكتروني للمتحف مما سيجعل منصة المتحف الرقمية شاهداً عصرياً للآثار القديمة

وكشفت عن التعاون مع وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر شركة لينك ديفلوبمنت لتطوير منصة العدالة الرقمية اعتمادا على إمكانيات تقنية D365 وذلك لرقمنه كافة العمليات والخدمات القضائية وتكاملها حيث يمكن رفع القضايا القانونية ثم إدارتها بشكل إلكتروني يشمل اسناد وتوزيع القضايا وتحديد مواعيدها وتحويلها واستئنافها وغلقها وغيرها.

واشارت عارف الي التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب تدشين منظومة الإيصال الإلكتروني، لتقديم خدمات إلكترونية مالية مدعومة بأحدث التقنيات التكنولوجية من أجل تطوير وميكنة المنظومة الضريبية فضلا عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبيةeTax ، التابعة لوزارة المالية من أجل تسخير تقنيات الذكاء الاصطناعي في حلول النظم الضريبية المصرية، وذلك في إطار دعم التحول الرقمي والشمول المالي

واشارت الي بناء أول منصة تعليمية عن بعد لوزارة التعليم العالي المصرية تغطي أكثر من 27 جامعة وتضم 2.8 مليون طالب بالتعاون مع "وزارة التعليم العالي" و "المجلس الأعلى للجامعات لخدمة 27 جامعة حكومية في مصر من خلال" بناء بوابة مركزية تجمع جميع الطلاب والأساتذة والموظفين بموقع موحد.