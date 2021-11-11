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تمرين أمني في البحر الأحمر بمشاركة دول خليجية وإسرائيل وأمريكا

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وبحسب الصفحة الرسمية للأسطول الأمريكي الخامس على "تويتر"، فقد بدأت، أمس الأربعاء، قوات تابعة لكل من الإمارات والبحرين وإسرائيل والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية (NAVCENT) بإجراء تمرين متعدد الأطراف على عمليات الأمن البحري في البحر الأحمر.

ونوهت المصادر إلى أن التمرين الذي يستمر خمسة أيام، ينفذ بشكل تدريجي في البحر الأحمر، ويتم على متن سفينة النقل البرمائية الأمريكية "USS".

ويركز التدريب على عدة نواح أمنية منها، تكتيكات الزيارات والتفتيش والمصادرات، وسيعزز التدريب قابلية التشغيل البيني بين فرق الحظر البحري للقوات المشاركة.

وقال قائد الأسطول الأمريكي الخامس والقوات البحرية المشتركة، الأدميرال براد : "من المثير رؤية القوات الأمريكية تتدرب مع شركاء إقليميين لتعزيز قدراتنا الأمنية البحرية والجماعية".

وتابع الجنرال الأمريكي قائلا: إن "التعاون البحري يساعد على حماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة، وهما أمران ضروريان للأمن والاستقرار الإقليميين".

SputnikNews

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