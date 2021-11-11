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"المركزي العراقي": لا تستخدموا العملات المشفرة واحذروا منها

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"المركزي العراقي": لا تستخدموا العملات المشفرة واحذروا منها "المركزي العراقي": لا تستخدموا العملات المشفرة واحذروا منها

وحسب بيان للبنك نشرته وكالة الأنباء العراقية قال: "لتلافي أية تداعيات سلبية ناتجة عن التعامل بتلك العملات، ذات التذبذب العالي وعمليات المضاربة فيها، فإننا نحذر من استخدامها".

© REUTERS / POOL

وأوضح البيان أن البنك يجري متابعة حثيثة للتعاملات في سوق العملات الرقمية والمشفرة، لافتا إلى وجود "مخاطر كبيرة مرتبطة بتلك العملات".

وأكد مدللا على تلك المخاطر أن تلك العملات لا تخضع "لأية ضوابط أو تشريعات قانونية أو رقابية أو فنية في العراق".

وبناء عليه قال البيان إن تلك العملات "لا تكفل ولا توفر الحماية القانونية لمن يتعامل بها"، مشددا على أنه لم يقم بمنح "رخصة لأية عملة رقمية مشفرة حالياً".

وكان صندوق النقد الدولي، على لسان مديرته كريستالينا جورجيفا، قد أكد أنه يعتبر العملات المشفرة فرصة للمستقبل وليست وسيلة مستقرة للحفاظ على قيمة الأصول، متسائلة: "لماذا نتوخى الحذر بشأن الأصول المشفرة؟ لأنها تشبه إلى حد كبير فرصة استثمارية أكثر من كونها طريقة تقليدية للعمل كمخزن ثابت للقيمة يمكن الاعتماد عليه في العمليات اليومية".

لكن دولا كثيرة تتخذ موقفا ضد هذه العملات منها الصين، حيث وصف بنك الشعب المركزي الصيني جميع أنشطة العملة الرقمية بأنها غير قانونية متعهدا في بيان له بقمع سوق العملات الرقمية.

وأكد البنك أن خدمات التداول ومطابقة الطلبات وإصدار الرموز للعملات الافتراضية محظورة تمامًا، مشيرا إلى أن بورصات العملات المشفرة في الخارج التي تقدم خدمات في الصين هي أيضًا غير قانونية.

© Sputnik

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