الأكراد والسلطات العراقية يبحثون إرسال طائرة لنقل بعض الأشخاص من بيلاروس

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موسكو - سبوتنيك. وقال السياسي الكردي لوكالة سبوتنيك: "حسب آخر المعلومات التي وردت إلي، فإن هؤلاء المهاجرين ليسوا أكردا فقط، بل إنهم عراقيون في المجمل. وزارة الداخلية الكردية تجري مباحثات مع بغداد بشأن التحضير لإرسال طائرة لإعادة من يوافقون على ذلك. الكثيرون، على ما يبدو، يرغبون في العودة، لكنهم وجدوا أنفسهم في هذا الموقف".

قال وكيل نائب وزير الهجرة والمهاجرين في العراق، كريم النوري، أمس الأربعاء، إن العراق سيسهل عبر السفارة في روسيا، عملية إرجاع المهاجرين العراقيين الراغبين في العودة إلى وطنهم من بيلاروسيا.

وأكد النوري، بأن "ظاهرة سفر العراقيين إلى بيلاروس بدأت منذ أشهر، هناك عصابات ومافيات لتهريب العراقيين باتجاه ليتوانيا وبولندا ومن ثم إلى أوروبا، وهناك مشاكل بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس مما جعل بيلاروس تضغط عليهم من خلال إدخال العراقيين ودفعهم باتجاه الغابات والمناطق بين بيلاروس وليتوانيا".

وكانت الحدود البولندية البيلاروسية قد شهدت توترا بعد أن توجه آلاف المهاجرين غير القانونيين نحوها، منذ أمس الاثنين، لمحاولة عبورها في اتجاه بولندا، الأمر الذي عززت معه قوات حرس الحدود البولندية موقفها بنشر آلاف من الجنود الإضافيين، لتقوم بمنع هؤلاء المهاجرين من اجتياز حدودها.