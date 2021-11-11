أخبار عاجلة

أبرزهم أوناجم وسيسيه.. شادي محمد يكشف رحيل 5 لاعبين عن الزمالك -
رئيس المركز الثقافي الروسي العربي: أمريكا وبريطانيا يحاولان توريط أوروبا مع موسكو -
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

خبير سوري: القمة العربية المقبلة قد تشهد تمثيل سوريا رسميا

Print

وأشار الأحمد إلى أن "سوريا دولة وازنة في المنطقة، وقد أعادت الدول العربية قراءة المشهد في هذا السياق، وربما نكون ذاهبين باتجاه حضور سوريا بتمثيل رسمي في قمة الجامعة العربية المقبلة"، بحسب قوله.

© AP Photo

وحول موقف من سوريا، أكد الأحمد أن "النظام الداخلي للجامعة لا يحتم توافق بين الأعضاء لعودة سوريا، لأنه سبق تجميد مقعدها رغم عدم توافق الأعضاء"، معتبرا أن "هناك أيضا إشارات سعودية بدأت بمشاركة وزير السياحة السوري في مؤتمر بالسعودية كما أن هناك وفود سورية تزور المملكة، معربا عن اعتقاده أن تعيد المملكة قراءتها للموقف في ضوء التهديدات الإقليمية والتوسع التركي".

وكان وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قال إن الوقت قد حان لإنهاء تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية، مؤكدا رفض بلاده للقرار منذ البداية ودعمها لكل ما يخدم لمّ الشّمل العربي.

وأضاف على هامش ندوة للدبلوماسيين الجزائريين،  أنه لا يعتقد أن هذه الخطوة ساهمت في تحسين الوضع".

و أعرب عن أمله أن" تساهم زيارة وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق،  مساهمة إيجابية في تذليل العقبات بين سوريا وبقية الدول العربية"، مؤكدا أن " الجزائر ستبارك كل الخطوات التي ترمي إلى خلق أجواء لم الشمل العربي".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها الدولي

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

السعودية تكشف عدد الوفيات الناتجة عن التدخين أسبوعيا

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

بعد اقتراب وصول البديل الأمريكي.. السعودية تنهي اهتمامها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية "S-400"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"

"القاضي" يجتمع بالوفد الآسيوي المطلع على ملف "السعودية 2027"