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الدولار يسجل اعلي مستوي له مقابل الدولار منذ 16 شهرا

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الدولار يسجل اعلي مستوي له مقابل الدولار منذ 16 شهرا الدولار يسجل اعلي مستوي له مقابل الدولار منذ 16 شهرا

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قفز الدولار الأمريكي لأعلى مستوى في 16 شهرا مقابل اليورو وعملات رئيسية أخرى اليوم الخميس.

وتراجع الين صوب أدنى مستوياته في عدة سنوات، وذلك بعد أعلى قراءة للتضخم بالولايات المتحدة منذ 30 عاما والتي عززت الرهانات على رفع الفائدة.

وأظهرت بيانات نمو أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة بحسبت رويترز بأسرع وتيرة سنوية منذ 1990 الشهر الماضي، ويعتقد متعاملون أن الفيدرالي الأمريكي سيرد برفع أسعار الفائدة أسرع من أقرانه في أوروبا واليابان.

وهبط اليورو هبوطا حادا وسط توقعات بتباطؤ البنك المركزي الأوروبي في تشديد السياسات. وواصل التراجع اليوم إلى 1.1459 دولار، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2020. ومقابل سلة عملات رئيسية، ارتفع الدولار 0.2 بالمئة ليسجل 95.02 نقطة، أعلى مستوى له أيضا منذ يوليو 2020.

وهبط الجنيه الإسترليني أيضا لقاع جديد هو الأدنى في 11 شهرا يوم الخميس عند 1.3388 دولار.

وواصل الين تراجعه الحاد عن مكاسب حققها في الآونة الأخيرة ليهبط إلى 114.15 مقابل الدولار، كما سجل الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي أدنى مستويات في شهر. فقد تراجع الدولار الأسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.7296 دولار، كما خسر نظيره النيوزيلندي 0.4 بالمئة لينزل إلى 0.7032 دولار.

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