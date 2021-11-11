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وزيرة التعاون الدولي تلتقي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

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وزيرة التعاون الدولي تلتقي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية وزيرة التعاون الدولي تلتقي سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية

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التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيد جان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، وذلك في إطار مشاركتها في قمة الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26، التي تعقد بجلاسجو بالمملكة المتحدة في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، فرص التعاون المستقبلية مع المنظمة، لاسيما عقب توقيع اتفاقية بين ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، خلال مايو الماضي، بشأن إنشاء مقر المكتب الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للمنظمة في القاهرة، مشيرة إلى أن شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة على مدار السبع سنوات الماضية من أهمها التنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية المستدامة، والعمل على تدشين المدن الذكية التي تتواكب مع التطورات العالمية بشأن العمل المناخي والحفاظ على البيئة.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، انفتاح الحكومة على كافة فرص التعاون مع المنظمة ومن أهمها نقل الخبرات وتبادل المعرفة، للاستفادة من التجربة التنموية المصرية في المدن الأفريقية، في إطار تعزيز التعاون الإقليمي لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى انعقاد منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في سبتمبر الماضي، بمشاركة أفريقية رفيعة المستوى، والذي أكد في توصياته على أهمية تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لدفع جهود التنمية المستدامة في قارة أفريقيا والدول الناشئة.

وتطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والمنظمات الإقليمية والدولية، لدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية الثلاثة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وسرد الشراكات الدولية.

جدير بالذكر أن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية، تم تأسيسها عام 2005، ويقع مقرها الرئيسي الحالي بمدينة الرباط بالمملكة المغربية، وتتمثل رؤيتها في بناء أفريقيا موحدة ودفع التنمية من خلال تعزيز مشاركة القواعد الشعبية. يشار إلى أن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الدولية شارك في مؤتمر يوم المدن الذي نظمته وزارة التنمية المحلية، بمناسبة يوم المدن العالمي بمحافظة الأقصر خلال خلال أكتوبر الماضي.

المصرى اليوم

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