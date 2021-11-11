60 % زيادة في الطلب علي التطبيقات التكنولوجية بعد كورونا

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شهدت عمليات التحول الرقمي داخل المؤسسات و الشركات زيادة في الطلب خلال العام الجاري خاصة بعد الاصابة بكورونا و زيادة الاعتماد علي اتمام الاعمال عن بعد .

وقدر الخبراء الزيادة في معدل النمو علي الحلول التكنولوجية داخل الشركات بنحو 60 % خلال عام الكورونا 2020 . كما كان من احد الظواهر الملفتة اتجاه القطاع المصرفي الي الاعتماد علي الخدمات الالكترونية بدلا من تقديمها بشكلها التقليدي من خلال الفروع البنكية .

قال محمد عزت، خبير بمجال التطبيقات التكنولوجية أن عام 2020 شهد زيادة ملحوظة في الطلب على حلول تكنولوجيا أمن المعلومات بنسبة نمو تبلغ نحو 60%، وهو ما يرجع الي ارتفاع وعي القائمين على الأعمال المختلفة بضرورة التحول الرقمي وأهميته كشرط أساسي لضمان مستقبل الأعمال.

واشار في تصريحات لـ" المصري اليوم " علي هامش معرض كاير اي سي تي الي التوسع في عدد من الخدمات الالكترونية منها عدادات موقع مراكز البيانات، وأنظمة التيار المنخفض، وخدمات البنية التحتية لشبكات المؤسسات، والوسائط المتعددة، وإنترنت الأشياء، وخدمات المدن الذكية، وخدمات الأمن، وخدمات إدارة المشاريع، وخدمات المحفظة المالية المتنقلة، وقنوات التسويق الشاملة، وتحليل البيانات والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، وتحسين تجربة العملاء.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي داخل القطاع المصرفي اكد رئيس العمليات بشركة راية لتكنولوجيا المعلومات ان البنوك لديها ادراك باهمية القرب من العملاء وتخطّي حواجز المكان ومحدودية الزمان إذا ما اقتصر تقديم الخدمات على فروع البنوك الأساسية وساعات عملها المحدودة، لذا تتجه البنوك إلى الحلول التي تمكنها من تيسير وصول خدماتها إلى العملاء في أي وقت. من هنا ظهر الاهتمام البالغ بتطوير الخدمات الرقمية للبنوك وما يُعرف باسم "البنك الرقمي" الذي يتيح للعملاء الاستفادة من خدمات البنوك بالسبل الرقمية دون حاجة العملاء للتحرك أو تكبّد عناء الوصول إلى البنوك وتلقي الخدمات من الفروع .

وقال عزت ان الحلول التكنولوجية يتم تقديمها للمؤسسات تتم وفقا لمتطلبات كل مؤسسة واستراتيجيتها وأهدافها المستقبلية .

واشار الي ان الحلول التكنولوجية اصبحت تمتد الي خدمات البث التلفزيوني و الحلول التقنية التي تقدم قيمة مضافة مثل المحتوي عن طريق الانترنت بالاضافة الى تحسين جودة الصورة ورفع كفاءة استخدام الإنترنت.