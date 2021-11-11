أخبار عاجلة

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري» -
عاجل | شوارع بلا جسور و1541 حالة دهس في الجنوب -
خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
أسامة نبيه: رفضت العمل كمدير كرة في الزمالك.. وكارتيرون فؤجي برحيلي -
رسميًا..عبد الرحمن مجدي يمدد تعاقده مع الإسماعيلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

برنامج تدريبي لمجتمع الأعمال والمصدرين للتعريف بالبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية

Print
برنامج تدريبي لمجتمع الأعمال والمصدرين للتعريف بالبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية برنامج تدريبي لمجتمع الأعمال والمصدرين للتعريف بالبرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد


اختتم صندوق تنمية الصادرات أول برامجه التدريبية التي قدمها على مدار ثلاث أيام متصلة لممثلي قطاع الصناعات الهندسية حيث تناول البرنامج التدريبي التعريف بالصندوق وأهدافه والغرض من إنشائه واجراءات التسجيل في الصندوق.

وقالت الدكتورة أماني الوصال الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات إن هذا التدريب يستهدف رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال والمصدرين بكافة تفاصيل البرنامج الجديد للمساندة التصديرية بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من البرامج التي يقدمها الصندوق.

وأوضحت الوصال ان البرنامج تناول قواعد الصرف والمراجعة المتبعة والتعريف ببرنامج الصناعات الهندسية والمستندات المطلوبة لرد الاعباء التصديرية والبنود المستفيدة في القطاع وكيفية حساب نسبة رد الاعباء وشرح مجموعة من الاجراءات المحاسبية التي تتم لكل شركة في الصندوق من حساب للضرائب والاستقطاعات والدمغات، والضوابط والاجراءات القانونية التى يتم اتخاذها في حالات مخالفة القواعد.

وأضافت أنه تم خلال البرنامج التدريبي الرد على جميع أسئلة المتدربين وسماع مقترحاتهم وذلك للوصول الى أفضل نتائج مستقبلية، لافتةً إلى أن الصندوق سيستمر في تقديم البرامج التدريبية للقطاعات التصديرية المختلفة خلال الفترة القادمة وذلك للتعريف بجميع تفاصيل البرنامج الجديد لرد الاعباء التصديرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين