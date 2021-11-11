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واصل سعر الذهب اليوم، صباح الخميس، 11 نوفمبر 2021، ارتفاعه، عالميا، بعدما بدأ جلسة التداول على انخفاض طفيف بسبب قوة الدولار ، إلا أنه مالبث أن عاد للارتفاع، مرة ثانية وكان سعر الذهب عالميا قد قفز الخميس إلى أعلى مستوى له فى خمس شهور.

وتراجع سعر الذهب عالميًا فى بداية التداول بنسبة 0.1% ، بينما استقرت أسعار الذهب في مصر، على الارتفاع الذى حققته مساء الخميس، بعدما ارتفعت بقيم تتراوح مابين 8 إلى 16 جنيها فى الجرام الواحد، وتخطى سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في الوجهين البحرى والقبلى في مصر،800 جنيهًا للجرام ، ويتوقع الخبراء مواصلة الذهب موجة الارتفاع خلال الفترة القادمة .

وتحرص « المصرى اليوم » على تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا لاشباع رغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر صباح الخميس، مابين 914 إلى 916 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج.

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر صباح الخميس، مابين 800 إلى 802 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر.

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، صباح الخميس، مابين 686 إلى 688 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر صباح الخميس مابين 6400 إلى 6416 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وواصلت أسعار الذهب عالميا ، صباح اليوم، ارتفاعها بعد لجوء المستثمرين إليه كملاذ آمن ضد التضخم، وكان الذهب في بداية التعاملات الفورية بنسبة 0.1% ، إلى مستوى 1847.23 دولارا للأوقية وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.1% إلى مستوى 1850.10 دولارا للأوقية، لكنه عاد للارتفاع مرة ثانية وتخطى مستوى 1860 دولارا للأوقية.

ويشهد سعر الذهب خلال هذه الفترة حالة من التذبذب يتخللها قفزات كبيرة فى الأسعار بسبب ارتفاع التضخم .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال في مصر وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 823.03 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 940.60 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 705.45 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,862.48 $ .

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