إلهام شاهين : لا أحب تكرار أعمالي بالرغم من نجاحى فيها

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احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتوقيع كتابها «إلهام شاهين.. المتمردة»للكاتب والمخرج جمال عبدالناصر ضمن فعاليات الدورة السادسة لمهرجان شرم الشيخ للمسرح، وهي المرة الثانية بعد احتفاءها به في فعاليات المهرجان القومي للمسرح مؤخرا.

وحضر نجوم وضيوف مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي حفل توقيع وندوة الكتاب، التي أدارها الدكتور مصطفي سليم الذي أشاد في البداية بالكتاب والجهد المبذول فيه من الكاتب جمال عبدالناصر الذي كشف الجانب المسرحي الغير معروف لدي الفنانة والنجمة الهام شاهين، وحضر حفل التوقيع والندوة الفنانة القديرة سميحة أيوب، والدكتور أشرف زكى، والفنان إيهاب فهمى، والفنان طارق صبرى، والفنان داود حسين، والمخرج عصام السيد والفنان أحمد صيام والدكتورة رانيا فتح الله، والاعلامية الكبيرة بوسي شلبي، والدكتور محمد سيف، والكاتب مجدي محفوظ، والدكتور عامر المرزوقي.

وحرصت النجمة إلهام شاهين على الوقوف دقيقة حداد ا على روح الفنان الراحل أحمد خليل، وأكدت أن لولا وجودها بالمهرجان خارج القاهرة وضيق الوقت للعودة إلى القاهرة، لما تأخرت لحظة عن حضور مراسم الدفن والجنازة.

وقال الكاتب الصحفي ومؤلف كتاب «المتمرده» المخرج جمال عبدالناصر: انطلاق فكرة هذا الكتاب جاءت عندما قرر المهرجان القومى للمسرح تكريم النجمة الهام شاهين، ووجدت الكثير مندهش من هذا التكريم لأنهم لا يعرفون تاريخها المسرحى فكان هدفى تعريف الجمهور بهذا التاريخ، فبحثت كثيرا وتحدثت معها عن المسرحيات التي قدمتها وكيفية دخولها المعهد العالي للفنون المسرحية، واختيار اسم المتمردة لأنها بالفعل متمردة، وتمردت على والدها لتدرس ما تحب، كما استمر التمرد في كل حياتها الفنية، ولها بالمناسبة تاريخ مسرحي كبير، وقدمت ما يقرب من الخمسة وعشرين عملا مسرحيا يرصد الكتاب نصفهم، حيث أن هناك مسرحيات قدمت ليوم واحد وتجارب في المعهد لم يتم توثيقها.

وقالت إلهام شاهين: بداية أشكر الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر على جهده وبحثه عن أعمالي المسرحية وأشكر المهرجان القومي على تكريمي واهداء مهرجان شرم الشيخ 100 نسخة لعمل حفل توقيع آخر للكتاب، والشكر موصول لمهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح لاتاحته لي الفرصة للمشاركة ولقاء هذه الكوكبة من النجوم. وقال عبدالناصر أيضا: النجمة إلهام شاهين قدمت كم كبير ومتنوع من الاعمال في المسرح ما بين المسرح العالمي والعربي والكوميدي وكذلك مسرح التلفزيون، وعملت مع كبار المخرجين مثل سعد أردش وجلال الشرقاوي وهانى مطاوع، واكتشفني كمال ياسين في مسرحية «حورية من الجنة» والتى تم تغير اسمها لحرية من المريخ بعد اعتراض الرقابة، وكتاب «المتمردة» يعد اول كتاب لي يرصد التاريخ والمسيرة المسرحية للنجمة إلهام شاهين، وسعيد جدا بهذه التجربة التي تعلمت منها. ومن جانبها قالت النجمة إلهام شاهين :أفتخر لكونى اكاديمية وخريجة المعهد العالي للفنون المسرحية، ودائما كان يكتب عنى أننى الوحيدة التي أصبحت نجمة سينمائية من جيلها وخريجة الأكاديمية، واخر مسرحية قدمتها كانت «بهلول في اسطنبول» واستمرت لمدة خمس سنوات، وقبلها مسرحية «خشب الورد» مع محمود عبدالعزيز وعبدالمنعم مدبولي واستمرت لمدة ٣ سنوات.

وأضافت: كنت أعتقد أننى قدمت ١٥ مسرحية، ولكن اكتشفت من خلال الكتاب أنها ٢٦ مسرحية، وللاسف نسيت باقي المسرحيات لأنهم لم يصورا وبالمناسبة بدايتى كانت في المسرح، ولم أكن اريد التمثيل بل التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية كى أصبح مخرجة وعلي الأخص مخرجة عروض استعراضية فدائما كانت عائلتي ترى في القائدة وكنت أحب المسئولية .

وتابعت: من أهم المميزات التي جعلت الأساتذة يوافقوا على التحاقي بالمعهد العالي للفنون المسرحية هي أننى أجيد اللغة العربية بالرغم من كونى خريجة مدارس لغات. ،وأضافت: أعجبنى اسم «المتمردة» الذي أطلقه الكاتب جمال عبدالناصر على الكتاب، لاننى بالفعل متمردة في الحياة٠ ودائما لا أحب تكرار أعمالي بالرغم من نجاحى فيها لكن كنت أتمرد وأقدم أعمال مختلفة، ودراسة المعهد مهمه لأننى أتثقف حول مهنتى في كل شيء. وأضافت: هذه اول مرة اكون عضو بلجنة تحكيم في المسرح، لكن كنت عضو بلجنة تحكيم في مهرجانات سينمائية كثيرة، ودراستى في المعهد جعلتنى أستطيع أن أحكم على كل فروع الفن، والفنان الذي لا يستطيع الوقوف على المسرح ينقصه كثيرا، فهناك بعض الفنانين يخشوا ان يقفوا على المسرح، وعندما كنت بالمعهد العالي للفنون المسرحية كنت أعمل سينما وتلفزيون وكنت أضطر أن أذهب متأخره والأساتذه في المعهد لم يحبوا ذلك وكرهونى ولولا تدخل عميد المعهد حينها والدكتورة سميره محسن لم أكمل دراستى بالمعهد.

وأضافت: مسرحية «كاليجولا» مع سعد ادرش ونور الشريف من اكثر المسرحيات التي أعتز بها، وكانت اول عرض لي على خشبة مسرح الاوبرا وكان اول انتاج لاكاديمية الفنون، وعرضناها في فرنسا، وبرغم أننا عملناها في 6 شهور بروفات لكنها لم تعرض سوى شهر واحدة بينما مسرحيتي مع سمير غانم بهلول في اسطنبول كانت بروفاتها شهر واحد وعرضت لمده خمس سنوات، لذلك قررت أن أتوقف عن المسرح.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وتابعت: من خلال مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي أعلنت عن خوضى تجربة مسرحية جديدة مع القديرة سميحة أيوب كمخرجة، وذلك من خلال مسرحية لجان بول سارتر بعنوان «المومس الفاضلة» وذلك بعدما طلبت من القديره سميحة أيوب أن ترشح لي دورا مما قدمتهم على المسرح وانا أقوم ببطولتها، فرشحت لى هذه المسرحية التي قدمتها من قبل، وقررنا سويا تقديم تلك المسرحية على أن تخرجها سميحة أيوب، فدائما أفكر أن أقدم عمل مسرحى تخشى الممثلات الأخريات تقديمه، وأتمنى تقديم هذا العمل على خشبة المسرح القومى والذى يديره الفنان إيهاب فهمى.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح

وقدمت سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب شهادتها في الفنانة الهام شاهين مؤكدة على أنها فنانة صادقة وتعرفت على صدقها وموهبتها من خلال فيلم «أيام الغضب» الذي قدمت فيه 7 مشاهد فقط ولكن ببراعة شديدة وجعلت من الدور الصغير كبير، كما تحدث الدكتور أشرف زكي عن النجمة الهام شاهين وعن كواليس عمله معها كمخرج منفذ في مسرحية «خشب الورد».

كما تحدث الفنانين ايهاب فهمي وأحمد صيام والدكتور مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية الذي طالبها بزيارة المعهد ولقاء الطلبة بحضور الفنانة القديرة سميرة محسن التي تحدثت عن الهام وعن تجربتها معها عندما كانت طالبة لديها وكيف ساعدتها وكانت تقدم لها يد العون .