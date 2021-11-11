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مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي

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مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي مختبرات "الغذاء والدواء" تجري 7966 تحليلًا مخبريًا خلال أكتوبر الماضي
تصدرت مياه الشرب المعبأة ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات ومنتجات القطن

مختبرات

أجرت الهيئة العامة للغذاء والدواء أكثر من 7966 تحليلًا مخبريًا على 3409 عينات في مختبراتها خلال شهر أكتوبر من العام الحالي .
وتصدرت العينات التي شملها التحليل مياه الشرب المعبأة ولحوم الدواجن والأقراص والكبسولات ومنتجات القطن الطبي إضافةً إلى عدسات النظارات.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أن عدد العينات الغذائية الواردة للمختبرات بلغت 2932 عينة، شملت فواكه وخضروات وأغذية أطفال وحبوب وقمح، وأسماك وربيان، إضافةً إلى أغذية للطيور والدواجن، كما تم استقبال 459 عينة تضمنت مستحضرات دوائية وفيتامينات ولقاحات ومكملات غذائية ومنتجات عشبية غير مسجلة ومستحضرات تجميل ، مشيرة إلى أن مختبراتها استقبلت 18 عينة من المنتجات الطبية شملت النظارات الشمسية ونظارات القراءة وأجهزة قياس الضغط.
وتسعى "الغذاء والدواء" للتأكد من سلامة المنتجات الخاضعة لإشرافها وخلوها من المواد الضارة بصحة وسلامة المستهلك من خلال فحص تلك العينات في المختبرات التابعة لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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