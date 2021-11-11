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البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد

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البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد فيروس كورونا البدء في تجهيز محطات المترو لتطعيم الركاب ضد

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو أن وزارة الصحة بدأت في تجهيز عدد من المحطات لتطعيم المواطنين بلقاحات ضد .

وقال أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي لمترو الأنفاق، إنه بالتنسيق الكامل مع دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والعلاقات العامة بشركة مترو الانفاق ، طبقآ لتوجيهات الفريق كامل الوزير وزير النقل والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة بتجهيز أكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق والمحطات التى تشهد كثافة من الركاب وذلك للبدء فى تسجيل المواطنين وتلقى اللقاحات المضادة لكورونا.

وأضاف أنه سيتم تجهيز محطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض للفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات اخرى بالخطوط الثلاثة.

المصرى اليوم

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