رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة

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تفقد اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب بالبحر الاحمر مقرات تلقى لقاح كورونا للمواطنين وذلك في وحدة الامل الصحية يرافقه دكتور على محمد حسن مدير الادارة الصحية لمتابعة آليات سير العمل به، والتأكد من تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، مؤكداً حرص المدينة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار في استكمال هذه الجهود.

واضاف حامد بأنه يتم تلقى لقاح كورونا للمواطنين بمركز شباب الفتح ( الجرعة الاولى ) تلقى الجرعه الثانية بمقر وحدة الامل الصحية ومكتب الصحة بشارع النيابة بالنسبة للمسافرين وجارى التيسير على المواطنين وفتح مقر مستقبل وطن لتلقى اللقاح للمواطنين بالفترة المسائية .كما تفقد رئيس المدينة إنشاء وحدة رعاية الامومه والطفولة بالادارة الصحية بطاقة 4 عيادات ومعمل تحليل وعيادة اسنان تبرع من احدي الشركات بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وجارى الانتهاء من الانشاءات وتجهيز الاثاثات والاجهزه الطبية.