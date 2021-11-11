أخبار عاجلة

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي -
«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم -
قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين -
وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم الخشت لحصوله على المركز السادس بمسابقة «مايكروسوفت» -
برلمان الشباب في كفر الشيخ بنظم محاكاه لـ«النواب» -
عاجل | أجنحة على البحر لقيادات وزارية من حساب الزكاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة

Print
رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة رئيس رأس غارب يتفقد مقرات تلقي لقاح كورونا للمواطنين ومركز رعاية الأمومة والطفولة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء حامد احمد رئيس مدينة راس غارب بالبحر الاحمر مقرات تلقى لقاح كورونا للمواطنين وذلك في وحدة الامل الصحية يرافقه دكتور على محمد حسن مدير الادارة الصحية لمتابعة آليات سير العمل به، والتأكد من تيسير الإجراءات وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين، مؤكداً حرص المدينة على تقديم كافة سبل الدعم اللازم للاستمرار في استكمال هذه الجهود.

واضاف حامد بأنه يتم تلقى لقاح كورونا للمواطنين بمركز شباب الفتح ( الجرعة الاولى ) تلقى الجرعه الثانية بمقر وحدة الامل الصحية ومكتب الصحة بشارع النيابة بالنسبة للمسافرين وجارى التيسير على المواطنين وفتح مقر مستقبل وطن لتلقى اللقاح للمواطنين بالفترة المسائية .كما تفقد رئيس المدينة إنشاء وحدة رعاية الامومه والطفولة بالادارة الصحية بطاقة 4 عيادات ومعمل تحليل وعيادة اسنان تبرع من احدي الشركات بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وجارى الانتهاء من الانشاءات وتجهيز الاثاثات والاجهزه الطبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خالد الدرندلي: خروجي من قائمة الخطيب «مفاجأة».. ورئيس الأهلي «عشرة عمري»

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

خوان براون: هدفي الفوز على الزمالك في بداية مشواري مع الإسماعيلي

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

«حياة كريمة» تناقش «الصحة النفسية» بقرية الغرق بثقافة الفيوم

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين

قبل مواجهة الزمالك.. الإسماعيلي يصرف مقدمات عقود اللاعبين