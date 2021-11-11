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الكومي: أطالب جمهور الإسماعيلى بالتبرع للنادي

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الكومي: أطالب جمهور الإسماعيلى بالتبرع للنادي الكومي: أطالب جمهور الإسماعيلى بالتبرع للنادي

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طالب يحيى الكومي رئيس نادى الاسماعيلى جمهور الدراويش بالتبرع للنادى خلال المرحلة المقبلة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي.

وقال يحيى الكومي خلال تصريحات تلفزيونية: «اتمنى من جماهير الاسماعيلي التبرع للنادي، من خلال الحسابات البنكية التي تم فتحها في عدد من البنوك المصرية»، مضيفا أنه لا يوجد من يتابع قضايا نادى الاسماعيلى خلال الفترة الماضية .

وأشار إلى أنه تم التواصل مع مسئولى شركة الكهرباء والتفاوض معهم لإعارة بعض اللاعبين والتنازل عن بعض المديونية، مشيرًا هناك أزمات مادية كبيرة في النادى الاسماعيليى في كافة المجالات.

يذكر أن الاسماعيلي يستعد لخوض مباراة ، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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