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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز، دخل في مفاوضات مع عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل وسط اقتراب إنتهاء عقده مع الزمالك.

وينتهي عقد جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وكشف شبانة في تصريحات تليفزيونية: «يرغب مسئولو بيراميدز في ضم عبدالله جمعة بالمجان وبعد نهاية عقده مع الزمالك، وعرضوا عليه الحصول على 10 مليون جنيه في السنة».

وتابع: «يحصل عبدالله جمعة مع الزمالك في الوقت الحالي على مبلغ مليون ونصف مليون جنيه في الموسم الواحد».