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إعلامي: بيراميدز يعرض 10 ملايين جنيه لضم نجم

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إعلامي: بيراميدز يعرض 10 ملايين جنيه لضم نجم الزمالك إعلامي: بيراميدز يعرض 10 ملايين جنيه لضم نجم

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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي بيراميدز، دخل في مفاوضات مع عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل وسط اقتراب إنتهاء عقده مع الزمالك.

وينتهي عقد جمعة مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في يناير المقبل.

وكشف شبانة في تصريحات تليفزيونية: «يرغب مسئولو بيراميدز في ضم عبدالله جمعة بالمجان وبعد نهاية عقده مع الزمالك، وعرضوا عليه الحصول على 10 مليون جنيه في السنة».

وتابع: «يحصل عبدالله جمعة مع الزمالك في الوقت الحالي على مبلغ مليون ونصف مليون جنيه في الموسم الواحد».

المصرى اليوم

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