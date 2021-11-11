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سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة قاسية لكارتيرون

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سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة قاسية لكارتيرون سيد عبدالحفيظ يوجه رسالة قاسية لكارتيرون

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علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على التصريحات التي أدلى بها الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك قبل مباراة القمة.

وكان كارتيرون قد أكد أن الأهلي هو الأفضل وهو من سيفوز بسبب استقراره وأمواله الكثيرة التي تعاقد بها مع صفقات جديدة.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات متلفزة:«كارتيرون كان عايز ينيمنا قبل القمة وعايز أقوله ماتبيعش المياه في حارة السقايين».

وواصل:«أين الأموال الكثيرة التي قمنا بشراء الصفقات الجديدة بها؟ أغلب الصفقات كانت اعارات وعادت لنا مثل أحمد عبدالقادر وعمار حمدي».

المصرى اليوم

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