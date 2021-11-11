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انتقد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، حكم مباراة القمة أمام الزمالك محمد عادل.

وقال عبدالحفيظ في تصريحات تليفزيونية :«الحكم محمد عادل تغاضى عن طرد أحمد سيد زيزو وطارق حامد بسبب اعتراضهما الشديد عليه، على الرغم من أنه أنذر عمرو السولية للاعتراض».

وأكمل:«ركلة جزاء الزمالك غير صحيحة وأرى أنها جاء في فترة احتواء الحكم للاعبي الفريق الأبيض مثلما خرج بتصريحه المثير».

وواصل:«محمد عادل كان عليه تطبيق القانون والذهاب لدكة الزمالك بعد ركل الكرة أثناء ركلة جزاء على معلول، والقانون صريح بطرد من فعل ذلك».

وأنهى تصريحاته:«محمد عادل رفض أن ينظر في عين زيزو، فلو نظر له لأشهر له البطاقة الحمراء».