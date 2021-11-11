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"التحالف" ينفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع الصواريخ والمسيرات الحوثية

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"التحالف" ينفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع الصواريخ والمسيرات الحوثية "التحالف" ينفذ ضربات جوية دقيقة استهدفت مواقع الصواريخ والمسيرات الحوثية
"المالكي": حققت أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف نفذت ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعده.

وتفصيلا، أوضح العميد "المالكي" أن الأهداف شملت مواقع للصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة ومخازن أسلحة، وحققت الضربات أهدافها لتحييد الهجمات العابرة للحدود ومحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد المالكي أن اعتداءات المليشيا العابرة للحدود عبثية ولا زلنا نمارس ضبط النفس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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