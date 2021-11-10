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عبدالحفيظ يكشف عن احصائية مذهلة لركلات جزاء في الدوري وأفريقيا

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عبدالحفيظ يكشف عن احصائية مذهلة لركلات جزاء الزمالك في الدوري وأفريقيا عبدالحفيظ يكشف عن احصائية مذهلة لركلات جزاء في الدوري وأفريقيا

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قال سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد الفريق في القمة أمام غير صحيحة على الاطلاق.

وأضاف عبدالحفيظ في تصريحات لقناة أبوظبي الرياضية:«ضربة جزاء الزمالك غير صحيحة على الاطلاق ولكنها جاءت في مرحلة احتواء محمد عادل للاعبي الفريق الأبيض».

وأكمل:«الزمالك في أخر 22 مباراة بالدوري احتسبت له 14 ركلة جزاء منها الركلة المثيرة مطلع الدوري أمام طلائع الجيش، في الوقت الذي احتسبت له ركلة جزاء وحيدة في أخر 22 مباراة أفريقية وكانت في مواجهة الترجي التونسي، أرأيتم الفارق؟».

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