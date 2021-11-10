رسميًا..مانجا يجدد عقده مع الاتحاد السكندري

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نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في تجديد التعاقد مع أحمد نبيل مانجا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، في الفترة الجارية.

ومدد الاتحاد السكندري التعاقد مع أحمد نبيل «مانجا» لمدة موسمين قادمين (2022-2023 و2023_2024 )، حيث كان عقد اللاعب ينتهى بنهاية الموسم الحالى 2021-2022.

ووافق «مانجا» على تجديد تعاقده مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتجديد التعاقد.

و يحرص مجلس إدارة النادى على تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة إبراهيم حسن وحسام حسن لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.