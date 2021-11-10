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سيد عبدالحفيظ: احترم .. و سأرحل عن الأهلي يوماً ما

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سيد عبدالحفيظ: احترم الزمالك .. و سأرحل عن الأهلي يوماً ما سيد عبدالحفيظ: احترم .. و سأرحل عن الأهلي يوماً ما

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قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي انه سعيد بالتواجد في النادي الاهلي ولا يشغله باله سوي بالتركيز في عمله فقط

وقال عبدالحفيظ في تصريحات مع الاعلامي يعقوب السعدي انه يعي تمام مهام منصبه ودوره في لم شمل الفريق والحفاظ علي وحدةالصف

واعترف عبدالحفيظ ان لهجته تغيرت تماما عن ما سبق وذلك لتغير الظروف المحيطة مشددا علي ان تركيز ه في عمله فقط كمدير كرة

وأكد عبدالحفيظ انه يقدر نادي كناد كبير، ولكن مصلحة الاهلي اهم من اي شيء اخر

واعترف عبدالحفيظ ان من مهام دوره الذي يلعبه شغل المنافس بامور اخري وتشتيته عن الامور الفنية وهذا امر طبيعي يقوم به الجميعبشكل احترافي لان ده من صميم عملي كمدير للكرك ادافع عن فريق واساعده بشتى الطرق

واعلن عبدالحفيظ انه يعلم جيدا انه سيرحل عن منصبه من النادي الاهلي ورشح وليد سليمان وسعد سمير لخلافته

المصرى اليوم

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